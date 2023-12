El comité disciplinario de AEW tomó la decisión de despedir a CM Punk y entre ellos se encuentra Bryan Danielson. No hace mucho publicábamos esta información en SÚPER LUCHAS y ahora le damos continuación con las recientes declaraciones de The American Dragon en Maggie & Perloff. El luchador lo confirma.

«Sí, soy parte del comité disciplinario. Claramente, lo que sucedió, sucedió. Soy alguien a quien le gusta CM Punk, creo que aportó mucho a AEW mientras estuvo aquí. No hay mucho que pueda decir al respecto, o que quiera decir al respecto. Soy parte de ello. Es realmente divertido, ya sabes cómo es internet. Algunas personas dicen que yo era el jefe del comité disciplinario. Hubo más de tres personas involucradas en esta decisión, pero la mayoría eran abogados. Decir que yo era el jefe, ni siquiera tengo un título universitario [risas]. No estoy ahí mandando a la gente. Soy parte del comité disciplinario.»

Cuando le preguntaron si fue una decisión difícil, Danielson respondió: «Absolutamente. Como alguien que… tengo mucha empatía. Estoy agradecido por el tiempo que pudo pasar en AEW. Hizo un gran trabajo para nosotros. Le deseo lo mejor en su futuro y espero que le vaya bien en su carrera.»

CM Punk volvió a WWE en Survivor Series y el lunes estuvo en Raw presentándose ante los fanáticos con una promo de bienvenida en la que se dijo estar de vuelta en casa. Además, el viernes de la semana que viene estará en SmackDown.

Mientras, Bryan Danielson estará luchando esta noche contra Eddie Kingston en AEW Collision dentro del AEW Continental Classic. Será su debut en el torneo mientras que The Mad King llegará después de perder ante Brody King la semana pasada.

