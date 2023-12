El presente de The Hardys en AEW: «Frustración…»

Matt Hardy analiza la posición en que se encuentran The Hardys en diciembre de 2023 en AEW de manera extensa en el episodio más reciente de The Extreme Life of Matt Hardy. Su hermano, Jeff Hardy, no habla habitualmente, ni mucho menos, pero sería verdaderamente interesante que compartiera también su perspectiva en este y muchos otros sentidos.

► El presente de The Hardys en AEW

«Lo primero que diría es que no vamos a ser los Hardys de los años 2000. Todavía somos artista muy sólidos en el ring, no hay duda al respecto. Especialmente yo, seré un poco más básico que [Jeff], pero somos sólidos y tenemos una gran base de fans que nos apoya donde sea que vayamos. Salimos y sabemos cómo hacer las cosas de la manera correcta para ayudar a elevar a otras personas. Todavía tenemos que mantener una posición de importancia hasta cierto punto, y eso es lo importante. Buscamos entrar en esa rutina de mantener una posición de importancia para que cuando queramos elevar a alguien, realmente signifique algo«.

Al preguntarle si había alguna frustración con la creatividad, o de dónde venía la frustración, Matt respondió: «Frustración con la dirección, diría más que nada. Hubo un par de veces… solo queremos tener una dirección y una historia y poder seguir ese camino. Hubo un par de cosas que hemos hablado de hacer en los últimos meses y las cosas han cambiado. Esa sería una frustración con la creatividad. Obviamente, las cosas cambian, la gente se lastima, es lo que es, pero esa sería la principal frustración. Hay suficiente equidad en nosotros como para invertir en una dirección muy sólida y mantenernos en ella. Eso es lo que me gustaría que sucediera y eso es lo que vamos a estar presionando y lo que me gustaría que sucediera.»

«Aprecio mucho a todos en AEW porque realmente se parten el lomo. Es un vestuario tan trabajador y han establecido el estándar tan alto para las luchas que se vuelve más difícil superar esas cosas. Casi me lleva de vuelta a los viejos tiempos cuando tuvimos la primera lucha de escaleras por equipos, luego la lucha de mesas, la lucha de escaleras triangular, y luego las luchas TLC. Era casi una carga y pesaba sobre nosotros tratar de superarlo una y otra vez. Estos chicos tienen luchas tan buenas semana tras semana que es difícil tratar de superar esto una y otra vez.

«Me gustaría ver un poco más de historias y entretenimiento basado en personajes auténticos y demás en AEW para seguir atrayendo a más fanáticos casuales, no solo a fanáticos hardcore de la lucha libre. Siento que están allí y la lucha siempre va a estar allí, eso es lo que a Tony [Tony Khan] le encanta. Es un gran fanático de grandes luchas y eso no va a desaparecer. Soy un gran fanático de la historia de Christian Cage y Adam Copeland, ha sido tremenda. Me encanta lo que están haciendo. Quiero que lleguemos a ese territorio donde tengamos un viaje interesante de ‘¿por qué estos dos leyendas vivientes actúan de esta manera, por qué están siendo así? ¿Qué frustraciones los llevaron a actuar así?’ Creo que hay algo intrigante en lo que podemos capitalizar».