Kevin Nash: «Si CM Punk vuelve a WWE, yo también»

Kevin Nash dedicó parte del episodio más reciente de su pódcast, Kliq This, a hablar sobre la posibilidad de que CM Punk vuelva a WWE. Como era de esperar, el Big Daddy no la ve con buenos ojos. De hecho, querría estar ahí para verse las carsa con él si finalmente vuelve.

► El posible retorno de CM Punk

«Por favor, hazlo, maldición, porque le pediré a Paul que me incluya en eso. Estaré en contacto mañana para ver si podemos hacerlo realidad. Golpéame, flaco gordo. En este punto de mi carrera, me disculpo con el Waffle House por haberlo llamado realmente un cocinero de Waffle House de órdenes cortas. Mi error. Al diablo contigo, Phil. Sí, siempre me ha gustado que mis luchadores tengan caderas amplias para el parto».

Nash también valora la posibilidad de que Punk luche en Survivor Series, que se realizará en Chicago:

«Vender esa maldita empresa por 9 mil millones de dólares, en un barco navegando en aguas cristalinas, lo que necesitas es algún idiota para venir a armar problemas. Vuelve y mira la promo que hizo Triple H contra él, mientras él está sentado en la silla.

«Él dice ‘El problema contigo es que eres igual que yo’, y simplemente es oro puro. Cualquiera allá afuera, busca la promo de Triple H – CM Punk, donde Punk está sentado en la silla y Punk, con su maldito, ¿qué era eso que solía darle a todos?

«Un discurso. Creo que quería darle un discurso a Paul, así que dijo, ‘Hey, te daré un discurso’, o lo que sea que fuera su truco. Luego dijo, ‘Tengo un maldito tatuaje de Pepsi’ y Paul dijo, ‘Vete al diablo’, y lo derrotó, después de que Taker lo derrotara, después de que todos los demás lo derrotaran, porque todos simplemente derrotan al maldito tipo«.

Por otro lado, asegura que no tiene problemas con Punk:

«No tengo ninguna enemistad con este individuo. Después de la semana pasada, las calificaciones fueron asombrosas. Sigamos sacando provecho de esto tanto como podamos. Ya le dimos suficiente a Steve por ahora, olvídalo, obtuvimos 75,000 visitas con esto».