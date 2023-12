A pesar de su larga trayectoria, Miesha Tate no se plantea la retirada. Tate, ex campeona del peso gallo femenino de UFC y Strikeforce, regresó a la jaula el pasado sábado, dominando y sometiendo a Julia Ávila en UFC on ESPN 52.

Tate (21-9 MMA, 7-6 UFC) dio un recital de lucha contra Ávila (9-3 MMA, 3-2 UFC) y la sometió con una brecha en el cuello en el tercer asalto.

La victoria sobre Ávila supuso el 30º combate profesional de Tate. Muchos se preguntaban si eso iba a ser lo último que los aficionados verían de Tate, pero parece que aún le queda un poco más en el tanque.

«No siento que esa haya sido mi última pelea, pero siento que cualquier pelea podría saber que es la última, pero no sé si puedo», dijo Tate a MMA Junkie en la conferencia de prensa posterior a UFC en ESPN 52. «No voy a mis últimas peleas pensando que es mi última pelea – si eso tiene sentido.

«No siento que vaya a ninguna pelea pensando que va a ser mi última, pero también voy con el aprecio y el fuego de que podría ser la última. No es que sea premeditado, pero siento que estoy apreciando estas peleas de una manera que no podría haber hecho en la primera parte de mi carrera. … No sé cuántas veces llegaré a hacer el paseíllo, y el pasado sábado en la noche fue mi vigésima victoria. Llevo 18 años haciendo esto. Algún día será la última y quiero asegurarme de aprovechar al máximo estos momentos».

No se sabe cuánto tiempo más seguirá luchando Tate, de 37 años, pero sabe que el final se acerca. Lo que es seguro es que Tate tuvo una actuación de época el sábado y en gran parte se debió a un cambio de mentalidad y al deseo de demostrar que sigue estando entre las mejores del mundo.

«Quería que esta pelea fuera dominante», declaró Tate. «Había una parte de mí que se dio cuenta de que no he estado fuera de los 10 primeros puestos en todo el tiempo que he estado luchando en la UFC, así que ver 12 junto a mi nombre, yo estaba como, ‘¿Sabes qué, tengo mucho que demostrar en esta pelea.’ Yo tenía mucho que demostrar, y pensé que voy a salir ahí fuera y tal vez por primera vez en mi carrera, voy a luchar con la mayor parte de mi habilidad que pueda.

«Creo que siempre he entrado ahí pensando lo que todo el mundo piensa: ‘Soy duro y puedo aguantar’. Me he hecho un nombre por pelear con el corazón, pero soy mucho mejor que eso».