WWE tenía que dar inmediata continuidad al regreso de CM Punk en Survivor Series: WarGames 2023, como si de alguna manera debiera confirmar a muchos seguidores que no fue una broma lo sucedido allí.

El lunes, cerrando Monday Night Raw, Punk dejó una de las promos más debatidas de los últimos años dentro del ámbito de WWE, al proclamar que había vuelto a «casa» y que su motivación eran los seguidores, aunque algunos en el vestidor, según él, lucieran disgustados.

Anoche, SmackDown no vio nueva implicación de Punk, pero WWE anuncia que el próximo viernes sí contará con la presencia del «Best in the World».

Episodio en directo dedicado a las tropas estadounidenses (Tribute to the Troops), desde el Amica Mutual Pavillon de Providence (Rhode Island, EEUU), albergará también tres combates: Charlotte Flair vs. Asuka, Santos Escobar vs. Dragon Lee y Bobby Lashley vs. Karrion Kross; los dos últimos, como parte de un torneo para determinar al retador de Logan Paul por el Campeonato de los Estados Unidos WWE.

► El devenir de CM Punk

Mientras tanto, no han cesado de surgir reportes sobre los planes que WWE guarda para CM Punk. Como primer rival en su segunda etapa, «The Second City Savior» enfrentaría a Seth Rollins, después de lo visto en Survivor Series: WarGames 2023, probablemente dentro del cartel de WrestleMania 40. Todo, contemplando que en un futuro Punk se mida a Roman Reigns.

Aunque asimismo, conocimos que McMahonlandia busca concretar un «dream match» entre Punk y Stone Cold, algo ya sugerido por la empresa hace más de una década y hoy, sobre el papel, factible, considerando que Steve Austin demostró estar todavía en buena forma con su combate contra Kevin Owens en WrestleMania 38.