¿Qué pasa entre CM Punk, Seth Rollins y Drew McIntyre?

Las rede sociales se vieron inundadas de vídeos sobre la nada cálida recibida de Seth Rollins al regreso de CM Punk al cierre de Survivor Series. Por otro lado, empezaron a llegar reportes de que Drew McIntyre salió furioso cual toro antes de que se concretara el mencionado regreso.

Obviamente ambos casos llamaron la atención de los fanáticos y en redes sociales se ha escrito al respecto desde varios puntos de vista, en especial a favor o en contra o en consenso general culpando de esto a la llegada de Punk.

En la más reciente entrega del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer contó lo que sabe de ambos casos.

►El papel de Seth Rollins en el regreso

Estaban pasando los créditos después del final del War Games varonil cuando, de repente, comenzaron las primeras notas de «Cult of Personality» y su nombre parpadeó en la pantalla. Chicago era claramente el lugar indicado para hacerlo y la reacción fue gigantesca, probablemente no a la altura de su primera aparición en AEW, pero tan grande como cualquier reacción en la WWE en años.

WWE llevó a cabo una historia en bastidores con Seth Rollins intentando llegar a Punk. Meses atrás, a Rollins le preguntaron sobre el regreso de Punk y dijo que no necesitábamos de ese cáncer. Pero más tarde, se retractó de eso, ya que cualquier persona que siga la historia de la lucha libre habría creído que había una posibilidad, y probablemente una buena, de que en algún momento sería traído de vuelta después de su despido de AEW.

Rollins, en su monólogo en el programa, no mencionó su nombre, pero alentó los cánticos de Punk y en realidad fue evidente en ese momento que no eran tan fuertes como esperaba, trató de hacerlos más fuertes, al mismo tiempo que decía que no quería gastar ni una onza de energía en ese hipócrita. Eso llevó a que lo abuchearan y luego pasó a su segmento promocional para la lucha contra Jey Uso la próxima semana y Drew McIntyre en el futuro. Nos dijeron que Rollins vs. Punk está a la vuelta de la esquina.

►¿Qué fue lo que pasó con Drew McIntyre?

Drew McIntyre también salió de la arena inmediatamente después de la lucha. Esto no fue ficción para la televisión. Estaba muy molesto por algo y, aunque se especuló que tenía que ver con Punk, eso no es seguro. Se calmó más tarde esa noche y volvió a trabajar al día siguiente, incluso reconoció la historia en un monólogo.

Sea lo que sea que haya sucedido, al final no resultó ser un problema significativo y se dijo que estaba bien con cómo iban las cosas y con la dirección actual de su historia.

►Conclusiones

Por un lado, se está construyendo la futura rivalidad entre Punk y Rollins y pinta que será a fuego lento. Rollins ha hecho una buena labor para generar interés por esta lucha a los fanáticos.

Por otro lado, en cuanto a McIntyre, algún día llegará el reporte de lo que le pasó. Por ahora queda dejar volar la imaginación. ¡Hasta ese día pendientes de estas y más actualizaciones!