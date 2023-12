¿Cómo se orquestó el regreso de CM Punk? Dave Meltzer lo cuenta

Uno de los periodistas de lucha libre más conocido entre los fanáticos de este deporte es Dave Meltzer, ya sea por su sistema de calificación a luchas o las noticias que comparte que desnudan al pancracio, lo que si no es debatible es que no deja indiferente a nadie en la industria.

Igual de polémico sería CM Punk. Curiosamente, la noticia de la semana ha sido su regreso a WWE, luego de 9 años de salir de la atropellada manera que salió.

Aquí es donde ambos juntan caminos, dado que, en la más reciente entrega del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer reportó el contexto del regreso de Punk a WWE.

Cuántas veces habían discutido con él para regresar, los detonantes y quiénes sabían, a continuación.

► ¿Qué pasó para que esta vez sí se concretara?

El regreso, objeto de muchos rumores, se mantuvo en secreto para la mayoría, y Paul Levesque dijo que se organizó días antes del evento. Levesque afirmó que cuando la gente hablaba de que iba a suceder, no estaba pasando nada, y cuando la gente dejó de hablar de que iba a suceder en los últimos días, entonces sí sucedió. El movimiento tenía lógica teniendo en cuenta la historia de la lucha libre: Si alguien puede marcar la diferencia, sin importar cuál sea su historial, ya sea problemas con drogas, conflictos en el vestidor o problemas importantes con la compañía, si pueden generar dinero, con el tiempo esas heridas se curarán y los traerán de vuelta.

Prácticamente siempre sucede con el tiempo y esta vez había más razones económicas a favor. Es por eso que todas las menciones repetidas de que no iba a suceder en este momento no las tomé como un 100 % seguras y siempre advertí que la historia prácticamente siempre decía lo contrario. Incluso cuando era un no, también se me hizo la aclaración de que si percibían un respaldo del público para que sucediera, la situación podría cambiar. Se dijo que si sentían que Chicago secuestraría el show de manera negativa, por supuesto, tendrían que llevarlo porque no querían que eso pasara en el evento.

No parecía que en este caso iba a ser tan malo, y la realidad fue que antes y durante el evento, cuando la gente comenzó con los cánticos de Punk, la reacción fue abucheos. Por supuesto, cuando salió, fue uno de esos grandes momentos en la historia, y la reacción fue completamente diferente. El tipo es una estrella para los fanáticos y por esa razón, todos los que están en ese nivel de estrella al hacer su debut con una nueva empresa siempre obtienen una gran reacción. Esto fue más grande que la mayoría, sin embargo.

La única información que se nos proporcionó es que el acuerdo se cerró aproximadamente unos diez días antes del evento y se mantuvo en secreto, aunque obviamente la idea de que nunca hubo ninguna discusión previa no es el caso y, obviamente, se había hablado al respecto desde que se enteraron de que Punk no tenía un período de no competencia debido a la naturaleza de su despido y podrían traerlo si lo deseaban.

Desde el lado de la WWE, sabían que Punk vendría ya que hubo dos intentos anteriores por parte de Punk de unirse: una vez antes de firmar con AEW y una segunda vez el año pasado cuando WWE no lo habría podido obtener de todos modos porque su contrato con AEW aún estaba vigente. A pesar de que el primer discurso de Punk en AEW indicaba una fuerte negatividad hacia su tiempo en la WWE quedó claro que, a pesar de toda el agua que había pasado bajo el puente desde su lado con la naturaleza de su renuncia y la subsiguiente demanda, al final, la oportunidad de ganar mucho dinero y fama superó el pasado. Y el tiempo cura todas las heridas.

►Los detonantes: Vince McMahon y Jack Perry

Bajo el mandato de Vince McMahon, WWE rechazó a Punk cuando sus representantes intentaron negociar un acuerdo años atrás, y también lo rechazaron cuando FOX sugirió que debería ser traído de vuelta después de que lo firmaran de forma independiente para hacer su programa semanal de noticias en FS 1, que más tarde fue cancelado. Hace un año también hubo conversaciones. Aquellos en la WWE dijeron en ese momento que no estaban interesados, pero mi opinión fue que dado que aún estaba bajo contrato con AEW en ese momento y no iba a ser liberado, teóricamente no se podría hacer un trato durante años hasta que el contrato con AEW expirara.

Cuando Punk fue despedido después del altercado en el backstage con Jack Perry en el estadio de Wembley, fue un despido directo que AEW describió como debido a justa causa, y por lo tanto, él era un agente libre sin cláusula de no competencia. Esto fue muy diferente a Ace Steel, a quien la empresa dejó ir muy poco después, pero seguía siendo remunerado hasta la expiración de su contrato. Aunque no se le impidió ir a Impact, no podría seguir a Punk hacia WWE (hasta que Punk tuviera el poder de llevarlo allí) hasta que el periodo del contrato de AEW expirara.

►¿Quiénes sabían?

Al final, McMahon estaba fuera del proceso de toma de decisiones y esto fue una decisión de Nick Khan, obviamente en conjunto con Levesque. Vince McMahon no tuvo nada que ver. A Levesque le preguntaron acerca de las personas principales en Endeavor y sus pensamientos, y dijo que se enteraron al mismo tiempo que todos los demás, cuando Punk salió al final del evento.

Levesque dijo que muy pocos sabían, mencionando solo a él mismo y a Khan. Aunque claramente más personas lo sabían, sabemos de personas cercanas a Levesque y cercanas a Punk que nos dijeron que lo sabían pero tenían que guardar silencio, y los luchadores en el combate de WarGames se les dijo antes de ir al ring. La idea de que Ari Emanuel y Mark Shapiro no lo supieran suena difícil de creer, pero una persona de alto rango en la empresa dijo lo mismo que Levesque, que los principales ejecutivos de TKO permiten que Levesque y Khan manejen el lado de la lucha libre de la empresa y tomen esas decisiones. Emanuel no se involucra en ese aspecto del negocio y no necesitaría una alerta sobre una decisión creativa en lucha libre.