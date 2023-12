Ejemplo de cómo el recurso de una facción puede salvar la carrera de un luchador, en cuestión de un año, Dominik Mysterio ha pasado de «nepo baby» fallido a futuro miembro del Salón de la Fama de WWE. Tan rápido, que intuyo que el actual Campeón Norteamericano NXT todavía estará procesándolo.

Aunque, como dije, su inclusión en The Judgment Day, tras alejarse de Rey Mysterio, fue clave, que dicho grupo goce hoy de tanta popularidad debe mucho a Dominik, quien con un buen desempeño desde el punto de vista del personaje y entre las doce cuerdas, responde cada vez que le toca.

Vaya donde vaya, Raw, SmackDown o NXT, Dominik es actualmente el rudo más abucheado de toda WWE, incluso por encima de Roman Reigns. Y en tal éxito de reacción merece Dominik su cuota de crédito.

Aunque con todo lo expusto, ¿quién diría de Dominik Mysterio que debe quedar como el talento más valioso (MVP) de WWE? Pues Shawn Michaels. Bajo entrevista concedida a Peter Rosenberg en Cheap Heat, el principal responsable de NXT deja estas palabras sobre «Dirty Dom».

« Para mí, Dominik Mysterio es el MVP de WWE este año . Cada vez que viene aquí, lo veo y es el tipo que más duro trabaja del negocio. Ha sido un ‘iron man’ para nosotros . No puedo hablar de lo que hace en el elenco principal, pero ha hecho todo lo que le hemos pedido. Lo ha hecho de forma profesional. Lo ha hecho de forma admirable. Lo ha hecho al máximo de sus capacidades. Sí, creo que ha sido para su provecho, porque se pusieron muchas expectativas sobre él desde el principio y, tú sabes, probablemente no tuvo la oportunidad de desarrollarse, tú sabes, fuera de cámara como otras personas y tuvo que hacerlo frente al mundo y probablemente ser juzgado por ello. Pero te lo digo, no siento otra cosa que admiración por ese joven. Ha sido un crack para nosotros. Pienso que desde el punto de vista de la compañía, todos estarán de acuerdo conmigo ».

