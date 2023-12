Parece que Tom Aspinall ha estado sintiendo el calor en las redes sociales después de pedir que Jon Jones sea despojado de su título de peso pesado de la UFC.

Aspinall, que ganó el título interino a principios de este mes, hizo algunos comentarios audaces y dijo que Jones debe tener el título despojado mientras se recupera de un músculo pectoral desgarrado. También añadió que debería ser el campeón indiscutible y defenderlo contra Stipe Miocic, mientras éste espera a Jones.

Aunque muchos estuvieron de acuerdo con los comentarios de Aspinall, otros no, y se aseguraron de hacérselo saber.

«Se ven muchos trolls en línea, pero amigo – sólo estoy tratando de conseguir la pelea de mis sueños«, dijo Aspinall a Michael Bisping. «Dame un respiro. Intento pelear con una de las leyendas. Eso es todo.

«Pelearé contra todos. Tengo otros 10 años en este deporte antes de que se acabe, y voy a luchar contra estos otros tipos. Me encantaría tener una oportunidad con estos dos tipos antes de que se retiren sólo para tenerlo en mi currículum. No me estoy superando a mí mismo ni nada por el estilo. Sólo quiero enfrentarme a los tipos que he estado viendo durante los últimos 10 años»

«Soy un gran fan de este deporte y creo que sería brillante. Y eso es todo. No voy por ahí odiando a nadie. Respeto a esos tipos«.

Aspinall (14-3 MMA, 7-1 UFC) ganó el cinturón interino cuando noqueó a Sergei Pavlovich en el evento coestelar del UFC 295. Esa pelea se hizo con sólo dos semanas de antelación en respuesta a la lesión de entrenamiento de Jones, que desechó su pelea por el título contra Miocic.

Ha habido indicios de que la UFC quiere que Jones defienda el cinturón contra Miocic en su regreso a mediados de 2024. Se ha rumoreado que ambos luchadores están al borde de la retirada.

Aspinall dijo que aún no tiene noticias de la UFC en cuanto a sus planes con él. Cuando se le preguntó si cree que peleará con ambos o con Jones o Miocic antes de que se retiren, Aspinall no estaba seguro.

«No lo sé para ser honesto», dijo Aspinall. «Pero sé que tienes que disparar tu tiro, y a veces tienes que ser vocal al respecto. Por lo general, no es mi estilo salir a la palestra a dar la voz de alarma, pero, como ya he dicho, es mi sueño, y es una tontería que alguien se burle de alguien por intentar conseguir los combates de sus sueños y la experiencia de sus sueños.

«Me encantaría vivir esa experiencia antes de que se retiren y ver cómo me desenvuelvo, ver cómo encajan mis habilidades. … Estoy tratando de desafiarme a mí mismo y vivir mi sueño mientras tengo la oportunidad».