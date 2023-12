El momento más universalmente conocido de la carrera de CM Punk, aquella «pipebomb» en el episodio de Raw del 27 de junio de 2011, fue de alguna manera un homenaje a Stone Cold y su igualmente célebre promo en King of the Ring 1996. No por nada, Punk portaba durante su discurso una camiseta del «Texas Rattlesnake».

Con su oposición a la autoridad como nexo, CM Punk y Stone Cold siempre serán los dos grandes rebeldes de la historia de WWE («The Second City Savior», además, fue opositor fuera del «kayfabe» hasta su regreso reciente). Por ello, la empresa no dudó en proponer un combate entre ambos de cara a WrestleMania 29, pero parece que Steve Austin rechazó la propuesta.

Punk y Austin compartieron un par de segmentos por entonces. El primero, poco antes de que el «Best in the World» tuviera su mágica noche en Money in the Bank 2011, y el segundo durante el longevo reinado como máximo monarca del chicagüense. Ambos, con la clara intencionalidad de sentar las bases de un futuro duelo, que nunca se dio.

► ¿Un último asalto para Stone Cold?

Y ahora que CM Punk está de vuelta en WWE y el infierno se congela, la posibilidad de que ese eterno «dream match» tenga lugar cobra fuerza otra vez, según informa Fightful. El medio comandado por Sean Ross Sapp habla incluso de una WWE optimista al respecto.

«Fightful Select ha podido saber que en cuanto se dio el retorno de CM Punk a WWE este pasado sábado, había varias personas en la compañía intentando que CM Punk se enfrentara a Stone Cold Steve Austin. Y es más, nos contaron que Punk incluso había discutido la posibilidad. «Por ahora, nos han contado que muchos en WWE esperan y son optimistas de que el combate finalmente pueda armarse. Una fuente en la compañía señaló que muchas ideas ya han circulado entre CM Punk y WWE. No hemos escuchado cómo de planeado está esto y las conversaciones que se han producido, pero si todo fuera bien, el escenario ideal sería el de que Punk acercándose a Austin para proponer ideas. Una fuente señaló que aunque sería el ‘escenario ideal’, hay muchas cosas de por medio. Aquellas personas cercanas a Austin dicen que no hay ningún problema personal entre los dos y de hecho señalan que se intercambian mensajes un par de veces al año».

El reporte que nos ocupa llega poco después de revelarse, vía Sports Illustrated, que CM Punk tendrá a Seth Rollins de primer rival de peso en su segunda etapa bajo los focos de WWE y a Roman Reigns como próximo en un futuro.

Stone Cold salió de su retiro el pasado año en WrestleMania 38, donde se impuso a Kevin Owens. Fightful aseguró en enero del presente año que el «WWE Hall of Famer» no quiso protagonizar una nueva implicación competitiva, sobre WrestleMania 39.