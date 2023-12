No está faltando nadie que comparta su opinión acerca del regreso de CM Punk a la WWE. No es de extrañar, es una de las noticias más grandes de la lucha libre en la última década, y una que nunca parecía que podría darse. Hoy nos hacemos eco de lo que piensa Shawn Michaels, a quien le preguntaron por ello recientemente en Cheap Heat.

► Shawn Michaels habla de CM Punk

«Como todos los demás; feliz, emocionado, ¡Dios mío! Hace un par de meses me preguntaron, ‘si tuvieras la oportunidad de usarlo, ¿lo harías?’ Sí, ¿quién no lo haría? Entiendo el negocio. No siempre fui la persona más popular para la gente, pero era realmente bueno en mi trabajo. Siento que esa es una de las razones por las que he estado aquí en la WWE durante casi 40 años. Soy confiable y soy bueno en mi trabajo. Si eres eso, siempre hay una oportunidad aquí si la quieres. Estoy feliz por él, estoy feliz por la empresa. Estoy feliz por la base de fanáticos de la WWE, el Universo de la WWE.

«Historias como esta siempre son fantásticas, incluso si son controvertidas, eso es parte de lo que las hace fantásticas. Hay momentos en los que no siempre sé lo que está pasando. A decir verdad, a veces creo que ellos mismos no saben lo que está pasando. La imprevisibilidad es precisamente eso, impredecible. Eso es lo que hace que este trabajo sea tan fantástico y único. Es por eso que hemos seguido prosperando durante más de 40 años«.

«Al principio, es incómodo (habla de cómo cree que se siente Punk). Después de un tiempo, te acostumbras. A todos les gustaría ser queridos. Siempre habrá segundas conjeturas en esta línea de trabajo. Es imposible complacer al 100% de las personas el 100% del tiempo. En cualquier línea de trabajo y en cualquier ámbito de la vida, cualquiera puede decir, ‘Me cae bien este tipo y me llevo bien con él’, y dos minutos después están hablando mal de él. Eso va para todos, incluso los individuos más queridos.

«Él ha estado haciendo esto durante mucho tiempo. Siempre me ha gustado Phil y siempre entendí… ojalá tengas una opinión diferente. Ese tipo de cosas no me molestan. En algún momento, lo hizo, y no tenía la madurez para aceptar y respetar las opiniones de los demás si no estaban de acuerdo con la mía. En algún momento, podría haberle molestado. Imagino que lo ha aceptado como una realidad y está bien con eso«.