Jon Moxley: «Vivo con dolor a diario, estoy harto»

Jon Moxley reflexiona acerca de su presente en la lucha libre. Habla del dolor que siente, de la medicación que toma, pero también de que sigue adelante. Todo ello en una entrevista tras bastidores después de AEW Dynamite, donde venció a Jay Lethal para sumar seis puntos dentro de la Gold League del AEW Continental Classic.

EXCLUSIVE: Cameras catch up with @JonMoxley after his bout against Jay Lethal in the #AEWContinentalClassic tournament on #AEWDynamite! pic.twitter.com/RR8uhNC5jk — All Elite Wrestling (@AEW) November 30, 2023

► Jon Moxley, dañado pero no acabado

«Si resulta que entrar en el torneo Continental Classic fue una mala idea, no lo descubriré hasta que sea demasiado tarde. Estoy magullado. Tal vez los últimos cuatro años finalmente me están alcanzando porque nadie lo ha hecho, nadie en el mundo, como yo lo hago en los últimos cuatro años. Me duele la cabeza, me duele el cuello, me duele la espalda, ahora me duele la rodilla. Siento hormigueo en los dedos todo el tiempo. Vivo con dolor a diario, algo que la mayoría de la gente ni siquiera puede imaginar y ahora, además de eso, siento que mi cabeza no está en su lugar todo el tiempo últimamente.

«Tengo médicos recetándome esta medicación y esa medicación. Estoy harto de todo. Estoy harto de estar harto y enfermo. Estoy harto de estar enojado, de que mi cuerpo me falle. Estoy harto de estar deprimido. Estoy harto de estar enojado por todo el último año. Estoy simplemente harto de estar enojado. Voy a hacer lo único que sé hacer, lo único en lo que siempre he sido bueno. Voy a luchar mi salida de esto. Voy a pelear mi salida de esto.

«Con cada gramo, cada gota de sudor y esfuerzo y voluntad que tengo para ganar este torneo Continental Classic. Este tipo de cosas, en esto se construyó AEW. Dos tipos en el ring, los mejores luchadores del mundo, dándolo todo, sintiendo esa sensación y cuando das todo de ti en el ring y empujas los límites y desafías las fronteras y la gente se levanta y dice ‘Oh Dios mío, ¿qué acabo de ver?’ Sintiendo esa conexión con la audiencia que ama la lucha tanto como nosotros. De eso se trata AEW.

«Alguien tiene que dar un paso al frente y ganar este torneo, y mostrar al mundo exactamente lo que es AEW, exactamente lo que All Elite Wrestling puede ser. Eso simplemente tendré que ser yo. Cualquiera puede decir lo que quiera. Soy el As del Mundo, y así es como es. No hay nadie en este torneo que pueda hacerme algo peor de lo que trato diariamente. Nada que puedan traerme es peor que luchar contra los demonios que enfrento a diario. Piensas que estoy acabado, que mi gatillo ha sido jaloneado, que estoy listo para ser cosechado. Por favor. Por favor. Haz tu movimiento.»