Cuando WWE anunció que el episodio de Raw de esta semana estaría libre de comerciales en su primera hora, de inmediato lo asociamos con CM Punk. Era lógico pensar que tras el regreso del «Best in the World» en Survivor Series, WWE quisiera aprovechar la candencia del mismo para su programa estrella.

Pero finalmente, Punk cerró el show. Y sin querer resultar demasiado suspicaz, tal vez el ex-AEW ya tragara su primera dosis de orgullo, porque su segmento apenas tuvo seis minutos de duración, como consecuencia, reporta PWInsider, del combate entre Randy Orton y Dominik Mysterio, que duró más de lo previsto.

A cambio, precisamente Orton ocupó la apertura de Raw, también de vuelta al show de los lunes tras casi año y medio inactivo hasta su participación en Survivor Series el sábado.

► CM Punk «reconoce» a Randy Orton

Y la pregunta es, ¿consiguió CM Punk que Raw viera impulsada su audiencia? Pues cabe decir que en parte sí y en parte no. El episodio cosechó una media de espectadores de 1.884.000, quinto registro más alto del 2023, y un rating del 0.65 bajo la franja 18-49, tercero mejor del año.

Aunque Punk fue incapaz de frenar la habitual caída de espectadores en su tercera hora (principal asignatura pendiente de Raw), la cifra se mantuvo más alta que en habituales ocasiones, quedándose en una media de 1.766.000.

El «Best in the World», claro está, no vio matices aquí, y vía Instagram quiso vanagloriarse de lo logrado compartiendo un titular de la revista Variety. Eso sí, etiquetando en su «Story» a Randy Orton.

Punk no está anunciado para SmackDown, pero según también informa PWInsider, el veterano consta como «agente libre» dentro de WWE. Estaremos atentos a cualquier anuncio sobre su próxima aparición en las pantallas de McMahonlandia.