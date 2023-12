Daniel Cormier habló con CM Punk después de su regreso a la WWE. Y especula sobre si también Mercedes Moné podría volver a ser Sasha Banks. Todo ello lo comenta uno de los peleadores más grandes de la historia de la UFC -también ha tenido sus momentos en la compañía luchística, como ser el réferi de la lucha entre Matt Riddle y Seth Rollins en Extreme Rules 2022– en su reciente visita a The MMA Hour with Ariel Helwani.

► CM Punk, Randy Orton y Mercedes Moné

DC: «Le envié un mensaje de texto. Le dije, ‘Amigo, vaya explosión impresionante.’ Él responde, ‘Ni siquiera podía escuchar mi música, había tanto ruido’. Dijo que estaba tan ruidoso adentro que ni siquiera podía escuchar su música. Pero bueno, esto es la nueva WWE, ¿verdad? No importa qué tan mal termine, siempre puedes regresar. Mi pensamiento es que, en el Royal Rumble, tal vez Sasha Banks regrese.»

AH: «Ah, ¿a quién le importa?»

DC: «O Naomi. ¿Recuerdas? Eran las campeonas en parejas.»

AH: «Nahh.»

DC: «Oh, sé por qué no te importa.»

AH: «¿Por qué? ¿Qué pasa?»

DC: «Simplemente sé por qué. ‘Oh, a quién le importa.'»

AH: «CM Punk es el hombre, el Mejor del Mundo. La Legit Boss, ¿qué ha hecho ella alguna vez?«

DC: «Ella ha ganado todos los campeonatos. Ha hecho de todo. Ahora mismo, su nombre es algo Moné. Está triunfando en Japón. Es la mejor. ¿De qué estás hablando, a ti no te importa?»

AH: «¿Te sorprendió que Punk regresara?»

DC: «Lo que pasa con la lucha libre hoy en día es que, si estás en internet, todos están especulando. Fue en Chicago, así que pensaste que si había un momento, tal vez. A mí me gustó, pero si eres Randy Orton, ¿no estarías molesto? Randy Orton sale, músculos resaltando. Pecho grande, hombros grandes, músculos grandes, y luego ‘Look in my eyes’. Oh, Randy Orton ha vuelto, vamos a ponerlo de nuevo en un equipo con Matt Riddle porque ahora todos estamos hablando de CM Punk.»

AH: «Riddle se fue.»

DC: «Lo sé, solo digo, eso es lo que estaban haciendo con Randy Orton antes. Regresó, importante, ‘podría pelear contra Roman Reigns’. Luego, CM Punk regresa y ahora es, ‘Eh, Randy Orton. Bueno, pero vamos.'».