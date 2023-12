Por qué AEW quiere «recuperar sensaciones»

Todo lo inició Daniel Garcia, con este tuit del pasado 8 de noviembre, horas antes de enfrentarse a MJF por el Campeonato Mundial AEW en Dynamite.

This one feels bigger than me.



For Ricky, for Private Party, for Moriarty, for Take, for Anna, for Darius, for Ethan, for Action, for Stoke, maybe even for Sammy and Yuta. We take it back and lead AEW into the future. The right way.



Restore the feeling. pic.twitter.com/xSlOy0PB4v — DG (@GarciaWrestling) November 8, 2023

«Esto se siente más grande que yo. «Por Ricky, por Private Party, por Moriarty, por Take, por Anna, por Darius, por Ethan, por Action, por Stoke, quizás incluso por Sammy y Yuta. Tomamos AEW de nuevo y la llevamos hacia el futuro. De la manera adecuada. «Recuperar sensaciones».

Desde entonces, ese último término, «restore the feeling», poco menos que se ha viralizado entre los seguidores de AEW. Y hoy, MJF lo impulsa también vía X (Twitter).

I didn’t sleep a wink.



In a shit ton of pain and can’t get comfortable.



But it’s Wednesday.



We got a show to put on.



I hear it all. I read it all. I see it all.



I’m wide awake in more ways than one.



Let’s restore the feeling. #AEWDynamite — Maxwell Jacob Friedman™️ (@The_MJF) November 29, 2023

«No pegué ojo. «Estoy con muchísimo dolor y no estoy cómodo. «Pero es miércoles. «Tenemos un show que hacer. «Lo escucho todo. Lo leo todo. Me doy cuenta de todo. «Estoy completamente despierto en todos los sentidos. «Vamos a recuperar sensaciones».

► Más papistas que el Papa

Aunque Daniel Garcia no mencionara en su publicación a MJF, simplemente lo excluyó por tratarse de su rival inmediato, pero en el mensaje estaba ímplicito que el «Better Than You» también es coetáneo y compañero de causa. Una causa que no es otra que conseguir que AEW sea percibida como en sus orígenes.

Hoy, la casa Élite tiene en su elenco tal cantidad de grandes talentos por debajo de los 30 años como nunca antes, y sin embargo, muchos seguidores apuntan como paradoja que el producto se apoya más que nunca en veteranos. Asimismo, el modo en que se conduce la historia entre MJF y Adam Cole y todo lo que rodea a esta suscita críticas por parecerse demasiado, según los mismos fans, al «sports entertainment» de WWE.

Y quizás dicha percepción sea simplemente eso, una percepción muy particular, sin responder certeramente a la realidad.

Recordando el reciente Full Gear, sólo dos combates de su cartel principal estuvieron protagonizados por veteranos. Mientras, pueden ponerse pegas al manejo de MJF, pero resulta incontestable que en 2023, AEW está elevando a la máxima potencia su fuerte: los combates. Ningún año en la novel historia de la compañía ha dejado tanta cantidad de soberbias actuaciones entre las doce cuerdas. Y sumemos a ello el fichaje de Will Ospreay.

En cualquier caso, AEW parece comprar el discurso de esos integrantes de la comunidad luchística de internet autodenominados «puristas», aunque desde entonces, Daniel Garcia no haya ganado una sola lucha…

Casualidad o no, AEW reconecta estas semanas con su idea primigenia de lucir cual competición deportiva (recordemos aquel extinto sistema de ránquines) mediante el torneo Continental Classic, a modo de G1 Climax diseñado ad hoc para Bryan Danielson.

► «La exuberancia de la juventud»

Y hablando de Danielson, este también está en boga durante los últimos días por una publicación relacionada con el asunto que nos ocupa.

My dad always told me, “The right thing is often the hardest thing to do.”

It won’t always make the most money.

It won’t always be the most popular.

But it’s still the right thing.#AEW ❤️ — Bryan Danielson (@bryandanielson) November 27, 2023

«Mi padre siempre me decía, ‘Lo correcto es normalmente lo más díficil de hacer’. No será con lo que ganes más dinero. No será siempre lo más popular. Pero seguirá siendo lo correcto».

Danielson publicó esto poco después del revuelo generado por la promo de retorno de CM Punk a WWE. Sobra decir que Danielson quiso lanzar un dardo hacia la decisión tomada por el «Best in the World», quien alguna manera, con su «pipebomb», fue el fundador espiritual de AEW.

Cuando Punk firmó con los Élite, dijo que se aseguraría de elevar talentos y así de paso empaparse de lo que él denominaba «exuberancia de la juventud». Pero lo cierto es que ni Darby Allin, ni MJF, ni Ricky Starks necesitaban a Punk. De hecho, AEW nunca necesitó a Punk. Si bien su popularidad hizo que la promotora vendiera boletos y camisetas, ese salto mediático a través de los ratings televisivos nunca llegó, palideciendo en comparación al rendimiento de los «originales» Chris Jericho, Kenny Omega y Jon Moxley.

La comunidad luchística de internet y las opiniones de analistas como Dave Meltzer, estimando que el regreso de CM Punk a WWE supone un fracaso para AEW, además de las recientes derrotas ante NXT y SmackDown, parecen haber minado un poco la moral de Tony Khan y Cía, coincidiendo con esa comentada «pérdida de identidad».

Pero AEW debería considerar la marcha de Punk como un triunfo, porque antes de firmarlo ya había ofrecido algunos de los mejores shows de su historia, y sólo se antoja una buena noticia verse libre del drama que allí causó. El nombre de CM Punk, de algún modo, siempre iba a verse asociado con WWE, más que ningún otro, y ya libre de él, AEW puede centrarse en seguir forjando una identidad propia, única manera de asegurarse su futuro. Por Daniel Garcia. Por MJF. Por la exuberancia de la juventud.