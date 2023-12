Si bien no quiere compartir lo que piensa sobre el regreso de CM Punk a WWE, Jon Moxley sí que se pronuncia extensamente sobre qué diferencia a AEW haciendo referencia a la brutal lucha de Swerve Strickland con Adam Page en Full Gear 2023. MOX cree necesario que todos recueden que la compañía All Elite nació como una alternativa y que deben intentar ser distintos a los demás y hacer cosas que otros no pueden. Lo explica en ComicBook.com.

«Cuando se trata de luchas como esa, eso es una pequeña cosa que podemos hacer de manera diferente a cualquier otro en esta mi*rda. Eso fue algo que recuerdo, le dije a Tony [Khan] cuando llegué por primera vez. ‘Si vas a ponerme en una de estas luchas, ten cuidado con lo que deseas porque no estoy en el negocio de decepcionar’.

«No estoy lanzando amenazas de que voy a aplastar tu cráneo con mis dedos y arrancar tus globos oculares y toda esta mi*rda y luego no lo vamos a hacer. AEW ha logrado entregar consistentemente en eso. Creo que es muy importante para nosotros siempre recordar de dónde empezó todo esto en primer lugar, que fue la necesidad en la industria de una alternativa. Siempre deberíamos ser diferentes.

«Siempre deberíamos estar pensando en lo que podemos ofrecer que nadie más puede. De lo contrario, simplemente seríamos otra empresa de lucha libre, de las cuales ha habido un millón. No todas las luchas necesitan ser cortándose las cabezas. Pero eso es una pequeña cosa y definitivamente siento que he cumplido mi parte en esa pequeña área del negocio. Si no puedes ser el primero en una categoría, crea una nueva categoría en la que puedas ser el primero«.

