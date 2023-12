Kelani Jordan será una de las participantes del combate Iron Survivor Challenge que buscará a una nueva retadora al Campeonato Femenil NXT en Deadline 2023. No podemos evitar resaltar lo bien que lo está haciendo esta joven luchadora en el poco tiempo que lleva apareciendo en la programación del territorio de desarrollo de WWE, incluyendo ser finalista en el torneo Breakout. Y no acudirá a la cita del evento premium del 9 de diciembre con timidez sino para demostrar que puede ser una fuerza a reconocer. Así lo adelanta en WWE NXT Digital Exclusive.

«Oh, estoy emocionada, estoy encantada, y entré a esta lucha con un deseo de demostrar algo porque todos sabemos que el Torneo Breakout no resultó a mi favor, pero todos sabemos quién realmente destacó. Así que cuando entré al ring hoy, sabía que tenía que darlo todo. Sabía que tenía que demostrar mi valía. Kiana, es inteligente, es poderosa, pero la mejor mujer ganó hoy».

«Roxxy y Kiana tienen sus propios problemas, y ya sea que Roxxy interfiriera o no, yo iba a salir victoriosa. Así como salí victoriosa hoy, saldré victoriosa en NXT Deadline y demostraré a todos por qué Kelani Jordan es una fuerza a tener en cuenta«.

Tras lo sucedido en el episodio más reciente de NXT, el cartel de Deadline 2023 luce así:

