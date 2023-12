Dicen que el que avisa no es traidor y Bron Breakker avisa a toda la WWE de que es el más malo de todos. Por si queda alguien que no se diera cuenta viendo lo que lleva haciendo de un tiempo a esta parte en NXT -ni siquiera como heel, sino desde sus inicios como babyface– el joven luchador lanza un mensaje al universo (nunca mejor dicho) desde el episodio más reciente de WWE NXT Exclusive después de haber derrotado a Eddy Thorpe para clasificarse para el combate Iron Survivor Challenge que buscará a un nuevo retador al Campeonato NXT en Deadline 2023.

► Bron Breakker, el más malo

«Permíteme presentarme de nuevo y quién demonios soy. Soy Bron Breakker, el campeón más dominante de NXT de todos los tiempos, el Badass de la WWE. Más malo que el mal, y no sé, el perro de NXT. Acabo de pasar por encima de Eddy Thorpe como si nada. Me dirijo a NXT Deadline para el Iron Survivor Challenge contra el idiota redneck Josh Briggs, el idiota Dijak-off, Dijak de la justicia dura, y ‘Whoop that Trick’ Trick Williams. Déjame decirte algo.

«Trick Williams puede ser el favorito en esta lucha, pero voy a demostrarle al mundo, Trick, que eres el LA Knight de NXT. Puedes tener una frase pegajosa con la multitud, pero cuando se trata de ganar el título grande, no puedes hacer el trabajo. Aquí tienes un adelanto para el resto de los chicos en la lucha. Voy a NXT Deadline, y saldré como el único Iron Survivor, y estaré camino de enfrentarme a Ilja Dragunov. Lo venceré y me convertiré en un tres veces campeón de NXT, simplemente porque tengo ese espíritu combativo, chicos».