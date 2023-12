Wes Lee buscará el Campeonato Nortemaricano en Deadline

Wes Lee tuvo una complicada misión para convertirse en el retador al Campeonato Norteamericano NXT en manos de Dominik Mysterio, pues tuvo que enfrentar a tres excampeones.

Aunque el combate donde también participaron Cameron Grimes, Johnny Gargano y Bronson Reed era un duelo de cuatro esquinas, el peso era para Lee, quien solo ganando se ganaría la oportunidad.

Finalmente, Lee y los demás oponentes lograron sacar de acción a Reed, desencadenando un enfrentamiento donde exhibieron sus mejores movimientos.

La vuelta de Bronson animó el combate considerablemente, llevándolo a un nivel aún más fuerte, mientras todos desplegaban sus habilidades. El flujo de acciones iba y venía, con los cuatro luchadores intentando llevarse la victoria sin lograr alcanzarla.

Reed estuvo a punto de asegurarse el triunfo al lanzar a Lee sobre sus tres oponentes, pero cuando se disponía a lanzarse desde el esquinero, Ivar apareció para atacar a Bronson, llevándoselo a backstage donde se enzarzaron en una pelea.

Cameron desgastó a Gargano con una serie de patadas que lo dejaron fuera de combate, pero Lee conectó una potente patada en la cabeza de Grimes, noqueándolo y asegurándose la victoria.

De este modo, Wes Lee se convirtió en el retador al Campeonato Norteamericano en Deadline.

Wes Lee is coming for that NA title 👀 #WWENXT

pic.twitter.com/5VZcL7MGud

— Miss T (@MissThickemsTTV) November 29, 2023