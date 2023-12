The Family retuvó el Campeonato Parejas NXT

Los Lotharios, Ángel Garza y Humberto Carrillo exigieron una lucha por el Campeonato de Parejas NXT en posesión de Tony D’Angelo y Channing «Stacks» Lorenzo, la cual se realizó este 28 de noviembre.

Los dos equipos se enfrentaron en un combate sin tregua, donde las buenas intenciones y el respeto quedaron completamente de lado.

La acción comenzó a toda marcha; antes de que sonara la campana, los cuatro luchadores se lanzaron ataque. Carrillo fue rápidamente atacado por The Family, quedando a merced de su dominio un par de minutos.

Los luchadores mexicanos reaccionaron prontamente, contraatacando a ‘The Don’. Sin embargo, el control del combate fluctuaba constantemente, con ambos equipos alternando el dominio, dando la sensación de que el enfrentamiento podría terminar en cualquier momento.

Los ataques de ambos equipos estuvo a la orden del día, pues el buen entendimiento de cada uno de los conjuntos hizo que ambos tuvieran el control compartido durante algunos segundos.

Tras un intenso combate, Garza fauleó a Stacks, pero el réferi no se dio cuenta, pero cuando éste rompió el conteo golpeó en las partes bajar a Ángel, y luego The Family atacó al mexicano para finalmente dejarlo fuera de acción.

De esta forma, los campeones retuvieron el título de parejas de NXT.

