Lexis King derrota a Brooks Jesen por accidental ayuda de Carmelo Hayes

Lexis King tuvo un nuevo combate en NXT, teniendo como rival a Brooks Jensen, buscando tener una nueva victoria en su récord de debut y lo hizo contra un hombre al que estuvo molestando en backstage por no ser escogido para el Iron Survivor Challenge.

Fue así que con todo su egocentrismo y pedantería, Lexis llegó al ring de NXT buscando un nuevo triunfo.

Aunque Lexis llegó muy confiado, Brooks Jensen, demostró que no sería un rival sencillo, pues a punta de fuertes golpes y ataques terminó teniendo bajo control a su rival, por varios minutos.

Sin embargo, pronto las cosas cambiaron de bando, cuando Lexis tomó el control, pues atacó con fuertes golpes sobre su rival.

Sin embargo, de la nada apareció Carmelo Hayes para intentar distraer a King, pero las cosas no salieron bien, pues Jansen fue el que se distrajo y terminó siendo derrotado.

Esto sucedió porque Lexis King apareció en un video donde parecía que él había atacado a Wes Lee hace unas semanas.

They are making it look like that Lexis King attacked Trick Williams, but idk.#WWENXT pic.twitter.com/l0mWgFHT6C

— Fightful Wrestling (@Fightful) November 29, 2023