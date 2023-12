Es posible que muchos no se dieran cuenta de la salida de Sonny Kiss de AEW -no lectores de SÚPER LUCHAS pues hemos estado informando de todo al respecto– ya no solo porque no era el talento más popular de la empresa sino porque su adiós se dio aproximadamente al mismo tiempo que el de CM Punk. Mientras que el Best in the World era despedido, a The Concrete Rose no se le renovaba el contrato.

► «CM Punk siempre fue amable conmigo»

Más nada en realidad tienen que ver ambos luchadores, que nunca compartieron encordado mientras eran compañeros de vestidor. En cambio, sí que tuvieron momentos juntos fuera de las cuerdas, los cuales siempre fueron positivos para Sonny Kiss. Entendemos que también para CM Punk pero en esta ocasión es ella quien relata su experiencia durante una entrevista con Steve Fall en WrestlingNewsCo.

«No me han preguntado en cámara, nunca, sobre CM Punk, ni siquiera sobre la situación que ocurrió en AEW. Phil siempre ha sido súper amable conmigo, al igual que todos los EVP en AEW. Fue realmente genial ver el regreso de Punk en WWE Survivor Series. Él es muy polarizante en la lucha libre profesional. Cody lo dijo mejor, ‘Si puede elevar la empresa, ¿por qué no?’.

«Ha sido amable conmigo. El primer día que llegó a AEW, me apartó y me estaba haciendo preguntas. Simplemente dijo, ‘Quiero ser respetuoso contigo. ¿Cómo debo dirigirme a ti?’ Cosas así. Fue muy amable conmigo y creo que eso es increíble para él. Así que, bien por él. Es muy genial».

Y mientras CM Punk vuelve a WWE, Sonny Kiss ha vuelto a ser independiente, luchando tanto en la escena como en IMPACT.