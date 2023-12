Mick Foley: «Es el último capítulo de CM Punk»

CM Punk había terminado con la lucha libre en 2014. Hasta que en 2021 volvió a ella en AEW. En septiembre de 2023 parecía decir adiós nuevamente. Pero en noviembre volvió a WWE. ¿Qué pasará cuando esta nueva aventura como Superestrella termine? Si es en buenos términos, puede que pase de ser luchador a manager o a comentarista. Si es en malos, quizá se retire para siempre. O tome otro camino, como el de TNA. Lo único que sabemos seguro es lo que está haciendo hoy.

► El último capítulo de CM Punk

No obstante, Mick Foley cree que este es su último capítulo. Así lo expone en Busted Open Radio hablando acerca de su promo en Raw.

«Observa, él es un maestro del micrófono. Fue un promo realmente fuerte. Una cosa que debemos entender, y les digo a algunos de los talentos más jóvenes, ‘Esto no es una carrera de velocidad, es una maratón’. Él está estableciendo las bases para lo que debería ser una carrera increíble.»

The Hardcore Legend recuerda además haber aconsejado a The Best in the World hacia su combate con The Undertaker en WrestleMania 29.

«Phil y yo fuimos bastante cercanos en algún momento y él no podía motivarse para enfrentar a The Undertaker. Sentía que le habían quitado ese lugar estelar. Yo le decía, ‘Phil, el evento principal es lo que los fanáticos deciden que es el evento principal. Tú sales allí y decides cuáles son tus propios momentos de WrestleMania’. No me gusta presumir mucho, pero sentí que Edge y yo tuvimos la mejor lucha de la noche en 2006 y nadie podrá decirme lo contrario. Ese fue mi momento de WrestleMania. No necesitaba que alguien le pusiera la etiqueta de evento principal para decirme cómo me sentía cuando la lucha terminó».

Y para terminar el miembro del Salón de la Fama de la WWE espera que CM Punk encuentre la manera de disfrutar este nuevo viaje.

«Siento que si no puedes apreciar trabajar con Undertaker en WrestleMania y si ganar el título de AEW hace que tu enfoque no esté en la alegría de ese título, sino en expresar tus quejas, entonces has hecho un mal servicio al título. Voy a decir también que cuando tuvo la interacción con Jungle Boy, si la sensación después de atraer a la multitud más grande fuera de la WWE en la historia del Reino Unido no está en esa multitud sino en una pelea en bastidores, nuevamente, has hecho un mal servicio a la empresa.

«Esta va a ser la última carrera de Punk y espero que encuentre una manera de disfrutarla. Creo que hará lo que sea necesario para ser tan bueno como pueda ser… Sé que este tipo ha derribado la casa en el transcurso de varias décadas y sé que tiene el orgullo de derribarla nuevamente. Solo espero, como ser humano, que Phil lo disfrute y esté a la altura de los grandes momentos para que nosotros, como fanáticos, estemos hablando de lo que deberíamos estar hablando cuando esas luchas terminan y no de alguna actividad extracurricular.»