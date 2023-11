«(…) Tan pronto como el médico vea signos de que alguien tiene una conmoción cerebral, simplemente presiona el maldito botón rojo. Boom, se acabó. No importa cuánto tiempo quede. No importa si está en vivo en televisión. Se acabó, y lo resuelves a partir de ahí». Jon Moxley pronunciaba no hace mucho estas palabras sobre cómo se deben tratar las conmociones cerebrales hablando de la última que él mismo sufrió en AEW.

► El procotolo médico de WWE

Por estas palabras le preguntaron a Triple H en la conferencia de prensa posterior a Survivor Series 2023. El director creativo de WWE destacó el protocolo médico de su empresa apuntando que lo compararía con cualquier deporte del planeta, aclarando que no puede hablar de la experiencia de MOX, con quien hace años compartía encordado.

«No sé lo que [Jon Moxley] pasó o cuál es su situación. Puedo hablar sobre la WWE. Pondría nuestro protocolo médico, nuestro programa médico y nuestro programa de bienestar en competencia contra cualquier deporte en este planeta. Lo digo sinceramente. Tenemos uno de los mejores programas médicos del mundo. En cuanto a las conmociones cerebrales, nuestro personal está capacitado para identificarlas. Nuestros talentos reciben seminarios sobre esto regularmente. Nuestros árbitros, nuestro equipo, nuestro personal están entrenados para detectarlo y no jugamos.

«Hace unos meses, hubo una lucha con Rey Mysterio y Rey sufrió una conmoción cerebral en esa lucha. No recuerdo qué sucedió, tal vez un salto al suelo. Era una gran historia que estábamos construyendo, PLE y todo eso. Vimos que sucedió, el árbitro lo vio, lo detuvimos allí mismo. Listo. Terminado. Nos adaptamos, cambiamos lo que necesitamos cambiar. Todo se trata de la longevidad, la salud de nuestros artistas, que sus carreras duren y de su salud en primer lugar. Se trata de tener una larga vida después de que terminas en ese ring. Cuando vemos esas cosas, somos muy diligentes al respecto.

«Hemos estado trabajando con los mejores expertos en ese campo durante aproximadamente una década para que ese protocolo sea lo que es. Hay múltiples capas de pruebas para regresar al ring, y es muy estricto. Puedes ver todas nuestras políticas en línea si quieres. Pondré nuestro programa, protocolo de conmociones cerebrales, nuestro programa médico, todo eso, en competencia contra cualquier organización deportiva profesional en el mundo. De primera categoría.»