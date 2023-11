«No recuerdo detalles específicos de la carrera de Miz, te lo aseguro. Olvido los años, podría ser entre 2010 y 2012, algo así, no estoy seguro. Hubo un tiempo en mi carrera como luchador en el que ni siquiera me molestaba ver la WWE porque simplemente no era lo mío. Me gustaba más la lucha libre japonesa, disfrutaba de algunos eventos independientes, y eso era lo que me entretenía a nivel personal. Miz, para mí, siempre representó esa época en la que no disfrutaba ver la WWE en absoluto (…)». Esto decía Gunther de The Miz antes de Survivor Series 2023.

► Gunther reconoce a The Miz

En cambio, después del evento premium, en el que retuvo el Campeonato Intercontinental para continuar con su histórico reinado –The Awesome One sigue teniendo más días con el título entre todos sus reinados, que son un total de nueve, más que cualquier otro en la historia- The Ring General reconoce a su oponente. Podemos decir que le ha pasado, de una manera más directa, lo que a tantos y tantos con los años. Hubo un día en que todos criticamos a Miz, ero también otro en que lo reconocimos.

Sobre vencer a The Miz: «Dejando todo a un lado, creo que puedo estar muy satisfecho hoy porque estuve en el ring con un dos veces campeón de Grand Slam, alguien que ha estado aquí para siempre. Fue un desafío para mí porque, como mencioné antes, no soy el típico Superstar hecho a partir del molde de la WWE, así que quería tener ese desafío. Le dije la semana pasada que no creo que pertenezca al ring, al deporte, pero creo que hoy demostró que sí.»

Sobre construir su legado: «Después de esta noche, no debería haber más preguntas al respecto. No me comparo con los demás, estoy aquí para construir mi legado, hacerlo a mi manera y estoy aquí para compararme conmigo mismo, eso es lo que más me preocupa.»