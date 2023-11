“Solo unos pocos llegan a lo más alto de WWE, pero casi nadie puede hacerlo durante 20 años. Tuve el honor de ver a Randy Orton hacer precisamente eso; y convertirse en la estrella, el artista, el líder, el hombre y el padre que siempre supe que sería. ¡Felicidades por tus 20 años, Randy!”. En abril, Triple H dedicaba estas palabras a Randy Orton cuando cumplía 20 años de carrera. Poco antes, The Viper decía lamentar haber sido, sin saberlo, el último rival de The King of Kings.

► El orgullo de Triple H

Ambos siempre han tenido una magnífica relación. Comparten una gran amistad como compartieron Evolution o incontables momentos en WWE, siendo compañeros o siendo oponentes. E igualmente comparten el ser dos de los más grandes de todos los tiempos. Y como sucedió, salvando las distancias, con HHH, la carrera de Orton también pudo haber terminado abruptamente debido a sus problemas de espalda. Afortunadamente, se recuperó y volvió a luchar en Survivor Series 2023.

Y Triple H no podría estar más orgulloso, como señaló en la conferencia de prensa después del evento premium.

«Simplemente estoy increíblemente orgulloso de Randy Orton, y cuando enfrentas el tipo de lesión que él tuvo, donde las cosas son inciertas, yo he estado allí. Cuando te dicen, ‘Quizás nunca vuelvas a hacer esto.’

«Esa es una experiencia difícil cuando estás luchando por regresar. Lo que él pasó, poder someterse a lo que se hizo y luego regresar aquí esta noche para tener el momento que tuvo fue simplemente asombroso.

«Estoy tan feliz por él de venir aquí, hacer lo que hizo esta noche, y suena simple, pero al tratarse de WarGames, de alguna manera la presión se aligeró un poco para que regresara y simplemente fuera Randy Orton, haciendo lo que tiene que hacer.»