Unos días atrás nos acordábamos de Total Divas cuando Mandy Rose contaba que durante su participación sintió que querían destruirla. Hoy lo hacemos nuevamente para hablar de Renee Paquette, quien tuviera un papel recurrente en el reality show en las temporadas cuatro y cinco, y que continuaría apareciendo como invitada en de la siete a la nueve luego de su salida del elenco principal de WWE después de la sexta temporada.

Renee Young: “Fue difícil aparecer con Dean Ambrose en Total Divas” https://t.co/ydjFtOLsGr https://t.co/FeksmF0JzQ — Superluchas.com (@Superluchas) August 11, 2018

► Renee Paquette no se cierra a los reality shows

No tanto por aquel programa sino por su disposición a volver a participar en uno de telerrealidad. La ahora entrevistadora y productora de AEW habla de ello en Women’s Wrestling Talk.

«Mi experiencia con eso, creo que al mirar hacia atrás… estoy tan distante de eso como, wow, qué experiencia genial que me dieron para vivir. Pero creo que en ese mundo de estar en la televisión de realidad, en la carretera, teniendo a mi novio en ese momento, que estaba muy renuente a hacerlo, tratando de involucrarlo, tratando de descubrir como, ¿cuáles son mis tramas en el programa?, no tengo mucha drama, no estoy luchando. Estaba tratando de descubrir quién era en el programa. Y creo que eso fue un poco difícil para mí.

«Y escucha, hay un arte para hacer televisión de realidad, vemos a personas que son excelentes en eso, y vemos a personas que no son tan buenas en eso. Y sí, creo que yo no era tan buena en eso. Pero pienso que en otro mundo y con la experiencia que tuve haciendo eso, podría ser más receptiva ahora. Dado lo que sé al respecto y quién soy como persona ahora, creo que es un poco diferente. Entonces sí, siempre estoy abierta a todo. Así que nunca diría nunca. Pero sí, fue una experiencia realmente genial.»