Saraya fue Campeona Mundial AEW durante 44 días desde All In, donde destronó a Hikaru Shida, hasta Title Tuesday, donde la japonesa recuperó el título. Entre medias, la británica lo retuvo en Grand Slam ante Toni Storm, quien curiosamente es la actual monarca tras destronar a Shida en Full Gear. Nos acordamos del reinado de la Anti-Diva porque Renee Paquette revela que sintió que fue decepcionante que perdiera el cinturón, como expone ne WWT with TK Trinidad.

► La decepción de Renee Paquette

«Quiero decir, sin duda, decepcionante. Mira a alguien como Saraya y lo que aporta a AEW, lo que ofrece a esa división de mujeres. Y creo que ella también está encontrando su ritmo de nuevo, después de, ya sabes, no luchar durante más de cinco años. Así que para ella regresar de esta lesión, pensando que nunca volvería a luchar, pensando que estaba completamente retirada, con las botas colgadas, y ahora regresando a este mundo e intentando entenderlo todo de nuevo. Ha sido realmente genial verla encontrar su ritmo, y creo que tener ese cinturón de campeona y poder tener una carrera diferente, me habría encantado ver eso.

«Me habría encantado verla poder defender ese título más veces y tener más de esos combates y más oportunidades. Obviamente, Shida es fantástica. Tenemos muchas mujeres increíbles. Pero sí, Raya es mi chica y creo que realmente aporta un cierto prestigio a la lucha de mujeres. Realmente es esa mujer que… no individualmente, pero fue una gran parte de cambiar la forma en que vemos la lucha de mujeres y cambiar el molde de lo que son las luchadoras. Creo que todos debemos seguir dándole un poco de respeto a ese nombre. Es una chingona.»