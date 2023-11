Renee Paquette, quien se diera a conocer como entrevistadora, anfitriona y comentarista en WWE bajo el nombre de Renee Young, además de conversar con los luchadores de AEW tras bastidores durante los programas semanales, también produce. Nunca antes había tenido este rol ni hemos destacado nada de su trabajo como productora hasta ahora, ¿cómo lo está viviendo? Lo sabemos gracias a sus recientes declaraciones en Women’s Wrestling Talk.

RJ City and Renee Paquette are here to present "The AEW Women's World Championship." And the winner? TIMELESS TONI STORM! Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!#ToniStorm | @ReneePaquette | @RJCity1 | @MariahMayx pic.twitter.com/ZS51K7aAZB — All Elite Wrestling (@AEW) November 23, 2023

► Renee Paquette, productora en AEW

«Me concentro en lo que tengo más experiencia, por supuesto, que son esos segmentos detrás del escenario realizando entrevistas y diferentes promos. Para mí, es como lanzarme a esa arena. Es una experiencia muy diferente a la que tenía en la WWE. Por supuesto, allí no era productora. Pero la experiencia que tuve al trabajar con todos es invaluable. He realizado entrevistas con todos los luchadores. Ahora, poder aplicar esa experiencia aquí, donde no solo nos dan un guion y nos dicen: ‘aquí está lo que vamos a hacer’, es realmente gratificante.

«Nos reunimos con el talento, a veces justo antes de grabar algo, y nos preguntamos: ‘¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos tratando de lograr?’. Realmente se trata de mantener a todos en el camino correcto y asegurarme de que lo que estamos haciendo tenga sentido. Puede volverse muy complicado con diferentes campeonatos, diferentes luchas, y varios luchadores en un mismo segmento. Así que nos aseguramos de que lo que estamos comunicando tenga coherencia.

Pero también nos ocupamos de los detalles más pequeños, como la posición de cada uno, la disposición del espacio, y cómo gestionamos situaciones como cuando alguien sale del encuadre. Son esas pequeñas cosas las que realmente marcan la diferencia en esos momentos, desde qué lado entra un héroe hasta cómo interactúo con él en comparación con un villano. Creo que son esos pequeños detalles los que realmente marcan la diferencia en la calidad de esos momentos.

Como sabemos, cada momento frente a la cámara es valioso, y queremos aprovechar al máximo cada oportunidad. Si puedo contribuir a que alguien luzca como una estrella más grande o proporcionarles una experiencia mejor en esos momentos, eso es algo que me apasiona hacer«.

Renee Paquette got a word from #ROH World Tag Team Champion Adam Cole…until he was interrupted. Watch #AEWDynamite LIVE on TBS!@AdamColePro | @ReneePaquette pic.twitter.com/pTf87y2hMY — All Elite Wrestling (@AEW) November 23, 2023