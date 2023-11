‘Rey Mysterio vs. La Oscuridad’ presenta su tráiler

Un par de años atrás confirmamos en SÚPER LUCHAS el lanzamiento de una nueva serie animada titulada ‘Rey Mysterio vs. La Oscuridad’. Hoy hacemos un repaso a toda la información de que disponemos aprovechando el reciente lanzamiento de su tráiler por parte de Cartoon Network Latin America.

► ‘Rey Mysterio vs. La Oscuridad’

¡Una leyenda como nunca antes lo habías visto! 👊💥 Rey Mysterio vs La Oscuridad llega MUY PRONTO a #CartoonNetwork y @hbomaxla pic.twitter.com/gGb0xw2BK4 — Cartoon Network LA (@CartoonLA) November 20, 2023

La premisa es la siguiente:

Oscar desea ver a su luchador favorito, Rey Mysterio, en el ring. Sin embargo, su entusiasmo podría llevarlo a descubrir uno de los mayores secretos de Mysterio. Y así comienza la aventura de toda una vida.

Oscar y Leo están emocionados por ver a Rey Mysterio en el cuadrilátero. No obstante, Oscar tiene su mente puesta en conseguir una foto con el héroe legendario.

Mientras se cuela en los vestuarios de la arena, descubre un asombroso secreto: los luchadores de Lucha Libre tienen superpoderes ocultos, y Rey Mysterio parece estar en medio de una batalla épica. Sin nadie más alrededor para ayudar, ahora depende de Oscar unirse a su ídolo y luchar contra las fuerzas del mal.

Todavía no se anuncia la fecha de estreno -originalmente, iba a estrenarse en 2022- pero esta novedad en forma de video nos indica que más pronto que tarde estará disponible en HBO Max y Cartoon Network.

Constará de una primera temporada de 10 episodios de acción y comedia inspirada en el gran luchador de la WWE Rey Mysterio, también conocido como The Great Mask of All Time o The Master of the 619.

Continuaremos informando cuando sepamos más sobre ‘Rey Mysterio vs. La Oscuridad’.

Mientras, la Superestrella tuvo que someterse recientemente a una cirugía de rodilla que va a tenerlo un tiempo alejado de las cuerdas de WWE. Ello después de haber perdido el Campeonato de Estados Unidos a manos de Logan Paul en el Premium Live Event Crown Jewel 2023.