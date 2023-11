Hace algunos años, se filtraron a Internet videos e imágenes privadas de contenido sexual de Saraya, quien en aquel entonces luchaba como Paige en WWE. Aquello quedó en el pasado, todo ha cambiado mucho en la vida, y en la carrera, de la Outcast, aunque, obviamente, no se ha olvidado de ello. Recientemente, nos alegrábamos cuando ella misma bromeaba al respecto en redes sociales.

«Sí, no confío en los hombres con cámaras…«.

Yeah I don’t trust men with cameras.. (lol) https://t.co/7mSwBSXuRp — SARAYA (@Saraya) September 12, 2023

► Las filtraciones de Saraya

No obstante, en realidad fue una situación muy grave, muy difícil para ella, como estuvo compartiendo recientemente en una aparición en The Cruz Show Podcast. Solo tenemos que imaginarnos cómo nos sentiríamos sabiendo que cualquier persona en cualquier parte del mundo puede vernos mantener relaciones sexuales.

En el periodo en el que sus videos íntimos fueron publicados: «Fue hace unos 6 o 7 años, cuando salieron los videos. Como tuve esta venganza pornográfica en mi contra y estaba adicta a la cocaína y pastillas, y bebía mucho«.

Sobre lo difícil que fue ese momento para ella: «Así que fue mi punto más bajo, el más bajo, y sentía que no podía salir en público y todos se burlaban de mí y me criticaban… Estaba rodeada de personas que no eran buenas para mí, no era saludable, no estaba en la mejor relación en ese momento, no tenía el grupo de amigos que tengo ahora, así que fue realmente, realmente difícil».

Afortunadamente, Saraya dejó aquella vida atrás y en la actualidad está en un gran momento. Tanto personal, pues lleva varios años saliendo con el músico Ronnie Radke, con el que parece que todo le va de maravilla, como en profesional, pues es una de las luchadoras más importantes de AEW, la segunda compañía más grande de Estados Unidos, y este mismo año fue Campeona Mundial. Y nos alegramos tremendamente por ella.