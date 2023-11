Durante el reciente evento NJPW Lonestar Shootout, Jon Moxley y Wheeler Yuta vencieron a David Finlay y KENTA en un combate de parejas a pesar de que los integrantes del Bullet Club los atacaron mientras hacían su entrada. La historia podía terminar aquí, pero parece que nada más lejos de la realidad. Tras la velada, MOX dedicaba un mensaje al líder de facción y Will Ospreay, a quienes enfrentará en Wrestle Kingdom 18.

► Jon Moxley, contra el Bullet Club

«Intentaron sorprendernos esta noche, tratando de atacarnos antes de la campana, tratando de obtener una gran ventaja temprana. Intentaron aumentar el marcador antes de que comenzara nuestra lucha. Eso no funciona contra nosotros. Nos encanta sumergirnos en aguas profundas. Solo sabemos hacerlo de la manera difícil. ¿Sabes por qué cada encarnación del Bullet Club siempre falla? Porque intentan hacerlo de la manera fácil. Manipulan al árbitro y las reglas y la situación. Les gusta nadar en aguas fáciles y superficiales. Así no lo hacemos nosotros. En el Tokyo Dome, en Wrestle Kingdom, estaré en aguas muy, muy profundas. Lo sé.

«Entrando en la casa de Will Ospreay, contra uno de los mejores luchadores que he visto en toda mi vida en la cima de sus habilidades, en su territorio. Eso ya es agua muy, muy profunda. Además, tengo a David Finlay, un cachorro de Young Lion que ha crecido en un depredador grande y aterrador. Independientemente de con quién se junte, qué tipo de camiseta use, a quién represente, si no tiene nada más, tiene agallas. Así que hay mucho en mi contra en Wrestle Kingdom. Pero, Wheeler, dile a la gente en Japón cuánto me importa».

No hace falta decir que sería espectacular que se diera una lucha entre el Bullet Club y el Blackpool Combat Club. Mientras, recordemos que Jon Moxley volverá a unirse a Wheeler Yuta en el próximo Dynamite para verse las caras con Orange Cassidy y Hook.