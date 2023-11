Camino a su lucha contra Gunther por el Campeonato Intercontinental esta noche en Survivor Series 2023, The Miz estuvo hablando recientemente en TNT Sports sobre una variedad de temas además de promocionarla. Uno de ellos es el estado actual de NXT y la intención de The Awesome One de continuar contribuyendo; él fue uno de los luchadores del elenco principal enviados ocasionalmente para mejorar sus ratings.

► The Miz, encantado con NXT

«Mira NXT, trabajaré con cualquiera de ellos. Todos ellos parecen tener el talento, la motivación, la habilidad, y no puedo esperar a que lleguen a Raw o SmackDown. Creo que Bron Breakker ha estado haciendo un trabajo fenomenal allá abajo, así que veremos. Veremos qué tienen y qué logran. Pero por ahora, viendo NXT, es como, oh hombre, estos chicos y chicas son absolutamente increíbles y están haciendo un trabajo notable; deberían seguir trabajando, seguir esforzándose y seguir estudiando».

The Miz fue parte importante de NXT en el pasado, en los primeros días de la ahora marca, cuando era solo un concurso. Nunca fue participante pero sí mentor de Daniel Bryan (Bryan Danielson en AEW) cuando este estaba dando sus primeros pasos en WWE. Ambos tuvieron una rivalidad en aquellos días que se mantuvo a lo largo de los años y probablemente fue lo mejor de la carrera de ambos como Superestrellas.

