Fecha negra para los anales de la lucha libre alemana este 25 de noviembre. Hoy, Westside Xtreme Wrestling (wXw), ha anunciado en redes sociales el deceso de Absolute Andy a la edad de 40 años.

Absolute Andy (de nombre real Andreas Ullmann) tuvo que dejar la competición en 2022 debido a su enfermedad, y ya entonces era considerado casi una leyenda por su trayectoria, que se extiende también a otros escenarios fuera de Europa, como TNA o Dragongate.

Uno de los mejores rudos que ha dado el país teutón, su labor fuera del ring debe destacarse, siendo parte de wXw tras bambalinas como «director deportivo» y ejerciendo de entrenador. La lucha libre germana se ve azotada por otra enorme pérdida, luego de la de Karsten Beck en 2020.

Numerosas reacciones se vienen produciendo durante el día de hoy. Intentará recoger algunos de los más destacables. Por ejemplo la de Killer Kelly, actual Campeona de Parejas Knockouts, revelador de la importancia de Absolute Andy para wXw y de su calidad personal.

Andy is one of the most important people in my wrestling career. He taught and helped me so much while I was in @wXwGermany, way more than he ever knew.



One of the greatest and most caring people I’ve ever met.



My wrestling dad ♥️ I love you and I will miss you dearly pic.twitter.com/pfPkfT4VDi