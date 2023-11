Le preguntan a Mick Foley por el espectacular combate de Swerve Strickland y Adam Page en Full Gear 2023, en el que, entre otras cosas, The Hangman bebió la sangre de su oponente. El miembro del Salón de la Fama de WWE, un ícono de la lucha libre violenta, no lo vio pero sí tiene algo que decir. Lo hace en su podcast, Foley is Pod.

► Mick Foley habla de Swerve vs. Hangman

«Desearía poder decir que lo vi«, comentó, revelando que estaba conduciendo largas distancias el fin de semana pasado cuando tuvo lugar el evento. «Escuché que fue realmente épico. Desearía que la gente no se bebiera la sangre en [su] época, y mucho menos en esta. Quiero decir, los villanos solían hacer eso. Recuerdo que incluso Tracy Smothers en Japón hacía la movida donde, ya sabes, chupaba la sangre de la cabeza del oponente y la escupía al aire.

«Tal vez eso tuvo su momento y lugar, pero ese momento y lugar ya pasaron«, continuó. «No es una crítica al combate, solo estoy cuidando la seguridad de todos, sabiendo que la gente posiblemente imitará lo que ve en la televisión. Eso no quita el hecho de que los tipos parecían tener un gran combate y realmente disfrutaron haciéndolo».

Habrá quienes digan: qué curioso que alguien que durante toda su carrera ha vivido de la violencia aconseja a los luchadores actuales que no vayan por ese camino. Pero es totalmente comprensible. Recordemos que si bien se hizo un nombre en las cuerdas por ese motivo -entre otros- en realidad también fue la razón de que tuviera que retirarse.