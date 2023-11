En agosto, The Miz y LA Knight tuvieron una rivalidad durante la cual The Awesome One imitó a su oponente en el episodio de Raw del día 28, como antaño hiciera con The Rock. Aquello quedó atrás, fue un momento simpático, pero la historia no fue a más, de todas maneras, nos acordamos de esa situación porque le preguntaron por ella recientemente a Miz en TNT Sports.

► «Imitar a LA Knight fue fácil»

«Me divertí mucho trabajando con LA Knight porque es el tipo de personaje con el que realmente puedes meterte y burlarte, y sabes que él va a responder con fuego, así que necesitas venir preparado, asegurarte de estar en la cima de tu juego, con la mente clara y listo para entrar, y él lo trajo.

«Yo lo traje, y creo que creamos una gran rivalidad, y honestamente creo que tuvimos dos luchas. Para mí, siento que es solo el comienzo. Siento que hay más por venir.

«Pero hombre, ¡qué talento increíble, qué ascenso! ¿Y qué tal el Universo de la WWE que no se cansa? Y eso es mérito suyo, porque muchas veces ves a estos tipos, el cohete está ahí, los ves llegar y luego se estrellan y caen.»

«Diría que durante un año, esta trayectoria, esta ola ha estado llegando, y él ha sido capaz de evolucionar. Ha sido capaz de mantenerse firme y literalmente salir y hacer cosas increíbles. Ahora, imitarlo fue muy, muy fácil porque es una persona que realmente puedes imitar. Lo difícil es cuando tienes a alguien que realmente no tiene un personaje, frases pegajosas o algo que puedas imitar. Eso es difícil.»

The Miz y LA Knight estarán luchando en Survivor Series 2023. Con la cobertura de SÚPER LUCHAS, no te perderás nada.