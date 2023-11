La empresa de lucha libre independiente, H2O Wrestling, presento su evento H2O Last November, el cual tuvo lugar el 25 de noviembre desde The H2O Wrestling Center en Williamstown, New Jersey. El evento fue transmitido en vivo por IWTV.

H2O Wrestling es una empresa independiente de lucha libre profesional situada en Williamstown, New Jersey, Estados Unidos. Fue fundada en el año 2018 por Matt Tremont, un veterano luchador independiente y ex-campeón mundial de CZW.

H2O Wrestling se destaca por su enfoque en la lucha libre hardcore y extrema, con combates que incluyen objetos como vidrios, tablas con clavos, alambre de púas y otros objetos peligrosos.

► Resultados H2O Wrestling

Mouse venció a Braxx No Disqualification Match: Jimmy Chondo Lyon venció a Leroy Robinson I Quit Match: Anthraxx venció a Lady Blakely 5 vs 5 Survival Elimination Match: Team President (Adonis Valerio, Frank Bonetti, President Hawkins, Ravix & Brian Neil) vs. Team Kaos (Johnny Radex, TJ Reno, Duncan Aleem, Cecilio Vega & Rocket) termino en no contest H2O Hybrid Championship Match: Jess Moss retuvo ante Lowlife Louie Ramos Anything Goes Match: Matt Tremont venció a JB Anderson Kennedi Copeland venció a Tony Deppen Four Way Match for the H2O Championship: Austin Luke retuvo anteG Everson, Ryan Redfield y Deklan Grant H2O Danny Havoc Hardcore Championship Match: Bam Sullivan retuvo ante Kristian Ross