Mandy Rose: «Intentaron destruirme en Total Divas»

Mandy Rose fue una de las participantes del reality show Total Divas, que tan popular fue entre el Universo WWE. Pero no guarda el mejor recuerdo de aquella experiencia en la que las luchadoras de WWE daban un vistazo cercano a sus vidas más allá de sus apariciones en Raw, SmackDown y demás programación de la empresa. Sin duda, fue tanto un show como una época, la de las Divas, muy criticada. También muy defendida. En esta ocasión, conocemos cómo lo vivió la que fuera Campeona NXT a través de sus declaraciones en Power Alphas.

Mandy Rose had her brothers on Total Divas with her on Season 5. The one wearing the white shirt is the one that passed away recently. pic.twitter.com/aU25Have8R

— Vin  (@WhoisVindictive) October 8, 2022