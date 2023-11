Se anuncian los competidores para el Continental Classic

El Continental Classic de AEW está a punto de comenzar, un torneo que coronará al primer Campeón Continental de la empresa. Además, Eddie Kingston anunció que pondrá en juego tanto el Campeonato de ROH como el Campeonato NJPW Strong, lo que significa que el ganador se llevará los tres cinturones.

Los participantes del Continental Classic competirán en un formato similar al G1 Climax, con un Round Robin en el que se crearán dos grupos. Cada integrante se enfrentará a los demás en su grupo, y los dos luchadores con más puntos de cada liga se enfrentarán entre sí para llegar a la final.

El torneo dará inicio el 22 de noviembre en AEW Dynamite y los combates se llevarán a cabo cada semana en Dynamite y Collision. Las semifinales tendrán lugar el 27 de diciembre en AEW Dynamite, donde se enfrentarán los mejores de cada liga. La gran final se celebrará en AEW Worlds End el 30 de diciembre.

STREAMING NOW

AEW GM & CEO @TonyKhan Reveals the Blue and Gold Leagues | AEW Continental Classic Selection Special https://t.co/qTWhgmLUt8

— All Elite Wrestling (@AEW) November 22, 2023