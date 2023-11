Gunther: «No veía WWE por luchadores como The Miz»

Si existen dos luchadores en WWE que sean completamente opuestos esos son Gunther y The Miz. ¿De qué manera podrían distanciarse más? Y precisamente en estos momentos es cuando más juntos están pues se encuentran rivalizando por el Campeonato Intercontinental, el cual se van a disputar en Survivor Series WarGames 2023. Pero no tienen absolutamente nada que ver. Y ambos son completamente respetables. Hace años que The Awesome One se ganó el respeto de todos. ¿Y qué decir de The Ring General?

► Lo que The Miz representa

Dicho esto, vamos ahora con la opinión del histórico monarca, que poco o nada tiene que ver con lo comentado anteriormente, pues, según explica a Chris Van Vliet, Miz representa una época de la compañía en la que a él no le gustaba verla. Obviamente, si como fan tu disfrute está en las buenas luchas, en la técnica, en los movimientos aéreos, en los golpes de poder… él no es tu tipo. Ahora, si quieres puro carisma, un micrófono impecable, segmentos fantásticos, entretenimiento al máximo… ahí está tu campeón.

«No recuerdo detalles específicos de la carrera de Miz, te lo aseguro. Olvido los años, podría ser entre 2010 y 2012, algo así, no estoy seguro. Hubo un tiempo en mi carrera como luchador en el que ni siquiera me molestaba ver la WWE porque simplemente no era lo mío. Me gustaba más la lucha libre japonesa, disfrutaba de algunos eventos independientes, y eso era lo que me entretenía a nivel personal. Miz, para mí, siempre representó esa época en la que no disfrutaba ver la WWE en absoluto.

«Así que subir al ring con él ahora es fantástico, especialmente en la WWE, y se trata del Campeonato Intercontinental; básicamente, es el combate para determinar quién es realmente el mejor Campeón Intercontinental de todos los tiempos. Estoy realmente emocionado por la lucha, honestamente, porque cuando me uní al elenco principal, estaba claro para mí que necesitaba hacer una declaración. No soy un tipo que proviene de ese sistema; he estado en NXT UK y un poco en NXT, pero todo mi desarrollo, construcción de personaje y descubrimiento personal ocurrieron mucho antes de la WWE, así que no soy el típico chico de aquí. Miz, por otro lado, es un ejemplo perfecto de lo efectivo que es su sistema de desarrollo porque comenzó con ellos y es uno de los nombres más destacados que tienen.

«Siento que, especialmente en la presentación de la empresa en los medios de comunicación en general, muy pocos lo han hecho mejor que él. Quería un desafío. Es como decir, ‘Está bien, necesito hacer una declaración. Todavía soy algo nuevo aquí. Definitivamente, aún soy parte de la WWE y me siento un poco como un forastero, si tiene sentido, al menos así es como me siento cuando lo veo. No soy el típico luchador de la WWE, así que siempre quise enfrentarme a Miz porque, en primer lugar, tiene ese historial con el Campeonato Intercontinental y, en segundo lugar, es una gran vara de medir para mí porque representa el choque de dos mundos diferentes.»