Triple H se refiere al ascenso que ha tenido LA Knight

LA Knight ha tenido un gran impulso durante los últimos meses, convirtiéndose en una de las superestrellas más destacadas de la WWE, obteniendo finalmente su gran oportunidad cuando se enfrentó ante Roman Reigns en Crown Jewel por el Campeonato Universal Indisputable WWE a inicios de este mes en Arabia Saudita, aunque no pudo conseguir su primer título en el elenco principal de WWE.

► LA Knight ha evolucionado durante el último año en WWE

Recordemos que LA Knight hizo su aparición en WWE en febrero de 2021, cuando Triple H todavía estaba a cargo de la marca de desarrollo, y fue parte importante allí, a pesar de no haber conseguido el campeonato máximo de la marca. Luego, llegaría al elenco principal con un «renovado» personaje en Max Dupri, que simplemente no funcionó y que incluso casi le costaba el despido, de no ser porque el propio Triple H decidió -cuando se hizo cargo de la Dirección creativa en WWE- que vuelva a su personaje de NXT, y poco a poco empezó a ganar notoriedad.

Durante una entrevista reciente en Greg & The Morning Buzz, Triple H destacó la evolución que ha tenido LA Knight en el último año y resalta lo mucho que ha trabajado para llegar al punto en donde está actualmente.

“Miro a LA Knight en este momento. Ha estado en este negocio durante mucho tiempo… siguió trabajando, siguió trabajando, siguió trabajando, y aquí está corriendo hacia el final de su carrera y, de repente, lo está logrando y se está convirtiendo en un gran negocio. Con suerte, él puede sacar provecho de eso, y nosotros podemos, pero nunca se sabe, y mantienes esas puertas abiertas y ves lo que va a resonar. Nadie tiene una visión perfecta a la vuelta de la esquina. “Sigues esforzándote y haciendo lo que haces y, con suerte, llegará el éxito”.