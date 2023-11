Cualquiera pensaría que Tony Khan teme que MJF se vaya de AEW en 2024 como Campeón Mundial pues no deja de ponerle delante retadores. Ya tiene a Jay White -y el resto de la Bang Bang Gang-, ante quien luchará en Full Gear el 18 de noviembre. Sin embargo, The Devil acaba de tener que defender el título ante Kenny Omega -también batió su récord con el reinado más longevo- y en el próximo Dynamite lo va a poner en juego ante Daniel García. Ello sin hablar de que en el PPV también deberá exponer el Campeonato Mundial de Parejas ROH ante The Gunns, o que recientemente además retuvo el Diamond Ring contra Juice Robinson.

► El plan de Daniel García

Pero el presidente All Elite tendrá que seguir esperando -de ser ese su objetivo; entiéndase la broma- pues Maxwell Jacob Friedman está en su mejor momento y no tiene intención de perder el cinturón; y tampoco tiene claro qué va a hacer cuando su contrato expire el año que viene. Por otro lado, sus oponentes también tienen sus propias intenciones, sus propios sueños, y en el caso de The Dragon Slayer es no solo destronarlo sino liderar el futuro de la empresa. Así lo expone en una reciente publicación en X.

«Esto supera mis capacidades. Por Ricky, por Private Party, por Moriarty, por Take, por Anna, por Darius, por Ethan, por Action, por Stoke, tal vez incluso por Sammy y Yuta. Lo recuperamos y guiamos a AEW hacia el futuro. De la manera correcta. Restauramos la sensación.»

Y por extraño que pueda parecer, aunque García lo menciona en su mensaje, ha recibido el apoyo del excontendiente Ricky Starks, actualmente Campeón Mundial de Parejas AEW.

«Alcanza un resultado diferente al mío, DG. Supérate y vuela tan alto como puedas, aterrizando mucho más allá de las estrellas, amigo. Sigue adelante y mantente enfocado.»

Y el nuevo retador al campeonato contesta:

«Has hecho más por mí de lo que te imaginas«.