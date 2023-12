Es imposible tener a todo el mundo contento en una empresa tan grande como la WWE. No todos están felices por el regreso de CM Punk. Por ejemplo, Bully Ray comentaba esto recientemente: «Es 1000% real (el odio con Seth Rollins). Hay una animosidad real ahí. A Seth no le gusta, o no le tiene respeto. Cualquier palabra que quieras poner ahí, escuchaste la entrevista de Seth de hace seis meses, no es fan de CM Punk. Hay muchas personas por ahí que no son fanáticas de CM Punk (…)».

► ¿Habrá salidas de WWE por CM Punk?

Tirando del mismo hilo, continuando con las declaraciones del exWWE en Busted Open Radio, también señala que esa molestia hacia el retorno del Best in the World no provocará que nadie se vaya de la compañía. Cabe mencionarse que el tema lo saca él mismo pues no existe ninguna información que apunte en esa dirección.

«Después de esa reacción la otra noche, no hay un ego en el vestuario que vaya a levantarse y decir, ‘Maldición, si él está aquí, me voy.’ Nadie. ¿Quién se va a ir? ¿Quién va a abandonar la WWE en este momento con el negocio que está haciendo? Y la gran percepción que tiene en todo el mundo. ¿Quién se va porque regresó Phil Brooks?»

«¿Escuchaste abucheos? ¿Viste a alguien en esa multitud con algo menos que una expresión de adoración en sus caras? Más de 17,000 personas estaban enloqueciendo por eso. Está bien, puedes decirme que fue en Chicago, te lo permitiré, pero lo siento. A menos que escuche a alguien que estuvo allí… no lo creo.»

Tampoco tiene relación con esto, pero Dave Meltzer informaba también hace poco de que WWE no quiere que nadie se vaya: