Swerve vs. «Hangman» II y el año salvaje de AEW

Hay combates que quedan en la memoria colectiva por cierta imagen concreta de su desarrollo. El «Texas Death Match» protagonizado por Swerve Strickland y «Hangman» Page en AEW Full Gear 2023 dejó una que sigue generando controversia.

«Fue desagradable y bajo mi punto de vista nunca debió haber ocurrido», expresó Mike Johnson de PWInsider. Pero no sólo tal «spot» genera rechazo. Todo el duelo en sí, debido a su crudeza, resulta objeto de crítica para buena parte de la prensa especializada y comunidad luchística de internet. Dave Scherer lo califica de «blood porn» en un artículo donde acaba considerando que Tony Khan es el peor programador del mundo.

Por fortuna, nuestro colega Dave Meltzer está del lado de los buenos conocedores, y aunque normalmente se muestra contrario a toda lucha demasiado sangrienta, hoy escribe esto dentro del Wrestling Observer Newsletter.

[…] No soy partidario de este combate, pero sería estúpido decir que como combate en sí no estuvo entre los mejores de su estilo que se han hecho nunca. *****

Cuatro años atrás, Meltzer no quiso concederle ***** al igualmente violento e igualmente brillante Kenny Omega vs. Jon Moxley de Full Gear 2019, quedándose en ****1/2. Pero sí que tuvo que reconocer la excelencia del Moxley vs. «Hangman» Page de Revolution 2023, al otorgarle 5 estrellas.

Este Swerve vs. «Hangman» II supone pues nuevo hito dentro del particular ranquin meltzeriano, porque ningún otro «deathmatch» anterior, a excepción del citado Moxley-«Hangman», se había situado en el nivel «5 Star» (tampoco el Jun Kasai vs. El Desperado del pasado año en JTO, con ****3/4).

Particularmente, para Page es su sexto choque «estrellado», mientras que Strickland se estrena en la lista de Meltzer.

► 2023, el año que vivimos peligrosamente

AEW, si consideramos el criterio de Dave Meltzer, es la promotora que mejores luchas de carácter extremo ha ofrecido en la historia de la industria (ECW sólo posee un «5 Star» y se trata de un encuentro «estándar», FMW ni siquiera eso), y su 2023 la posiciona definitivamente como tal.

Durante lo que llevamos de año, la ultraviolencia viene propiciando verdaderas obras maestras en AEW, como el mencionado Moxley vs. «Hangman» de Revolution (*****), el «Anarchy In The Arena» de Double or Nothing (*****), el «Strap Match» entre Bryan Danielson y Ricky Starks de All Out (*****) y el baño de sangre visto el pasado sábado durante Full Gear.

AEW suma ya 27 combates cuya valoración meltzeriana alcanza o supera las 5 estrellas, y en menos de 11 meses, ha añadido 11 nuevos. Véase, a un «5 Star» por mes. El mejor año en la novel historia de AEW y el mejor que una empresa ha protagonizado en cuanto a factor «in-ring», según Meltzer. ¿Crisis? ¿Qué crisis? Que dirían Supertramp.