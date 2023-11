Swerve Strickland vs. Adam Page en Full Gear 2023 fue una de las luchas más espectaculares del año en AEW. Eso piensa un servidor. ¿Cómo la evalúa Jim Ross? Como no podía ser de otra manera visto lo hecho por los dos luchadores en el pay-per-view el sábado pasado, este fue uno de los temas que trató JR en el nuevo episodio de su podcast.

► Swerve Strickland vs. Adam Page en Full Gear

«Fue mucha tensión. Mucho desgaste físico. Elevaron el nivel, como tuiteé mientras la lucha estaba en marcha. Esas luchas de estilo hardcore me recordaron mucho a la antigua ECW. Las luchas, el repertorio de movimientos y la violencia, supongo. Fue una actuación impresionante por parte de esos tipos. Estoy orgulloso de los esfuerzos de ambos. Ya sea que te guste el estilo hardcore o no, lo que no puedes hacer es criticar los esfuerzos y la dedicación de los talentos. Eso quedó claro».

«Hubo muchas luchas realmente buenas en ese pago por visión. Pensé que fue un gran éxito, por lo que vi. Sabía cómo iba a ser, y fue exactamente como pensé que sería. No quiero sonar como si lo supiera todo. Simplemente pensé que todo el equipo cumplió. Fue difícil debido al manejo de la sangre, algo único. Fue un desafío para los talentos seguir lo que estaban siguiendo. No obstante, creo que lo lograron muy bien. Deberían estar orgullosos de sus esfuerzos. Fue un espectáculo divertido de ver. AEW siempre parece cumplir en momentos críticos con estos eventos de pago por visión. Es increíble cómo los chicos se superan y logran esto, y ciertamente lo lograron en California«.