AEW FULL GEAR 2023 | Resultados en vivo | MJF vs. Jay White 9. The Golden Jets vs. The Young Bucks

Ambos equipos empezaron forcejeando y los Bucks tomaron el control en los primeros minutos, con los Bucks dominando a Jericho. Omega robó el relevo y El Ocho no estuvo conforme a pesar de que la intención haya sido buena. Tras un breve intercambio, Jericho volvió a ver acción y fue castigado por Matt y Nick, hasta que finalmente salió del asedio y cedió el relevo a su compañero, quien se mostró encendido y neutralizó a los ex Campeones. Jericho aprovechó que la situación estaba más favorable y recurrió a lo mejor de su arsenal. Matt resistiría el Liontamer y logró neutralizar a Jericho a punta de patadas. Los Bucks se pusieron en posición de lograr la victoria, pero Jericho resistió. Sin embargo, los Bucks buscaban la victoria por todos los medios, pero producto de la frustración ya empezaron a hacer trampa, pero Jericho y Omega se sobrepusieron. Omega regresaría y acto seguido conseguiría aplicar el V-Trigger, pero no pudo con el One Winged Angel y fue dominado. Jericho salvó a su compañero de un Meltzer Driver y Omega al aplicar un Codebreaker sobre Nick. Con los cuatro en el ring hubo un breve intercambio, pero ya estaban exhaustos.