El análisis de Dave Meltzer sobre los planes de WWE para CM Punk

Siguen y siguen llegando reportes sobre el segundo asalto entre WWE y CM Punk, ahora que volvieron a trabajar juntos.

En la más reciente entrega del Wrestling Observer Newsletter, Dave Meltzer sacó de su libreta de apuntes la información que tiene al respecto sobre la llegada del Chicago Made a la gran E y los planes a futuro que tienen con él.

Entre Roman Reigns y Paul Heyman, ¿cambio a rudo? Las pistas que está dejando Punk monólogo a monólogo, Seth Rollins, su participación en WrestleMania y más. Sin olvidar el elefante en la habitación: ¿Se repetirá lo que pasó en AEW?

Todo esto y más, ¡a continuación!

►El comienzo del fin: el Raw del 27 de noviembre

Hizo referencia a un sabio en su discurso, claramente refiriéndose a Paul Heyman. Heyman fue muy cercano a Punk en su primera etapa en la WWE. Heyman, desde sus días en OVW, lo salvó de ser despedido cuando la empresa no veía nada en él porque no creían que se pareciera a lo que percibían que un luchador de la WWE debía parecer. Era una estrella hecha por los fans y, en cierto modo, una estrella autodidacta, y no una estrella creada por la empresa, y la frustración radicaba en su mente porque él pensaba que era muy popular entre y la compañía no lo promocionaba. Dijo que el sabio le dijo que sacara todo de este lugar y se fuera, y dijo que odiaba decirlo, pero el sabio tenía razón.

Incluso si la compañía no lo quería cuando FOX intentó presionar para ello, la realidad es que la etapa en AEW demostró que aún podía vender boletos. Además, un punto clave fue que la firma de Cody Rhodes dejó ver que es benéfico para WWE contratar a una estrella de AEW, porque perjudica a AEW. Y aunque Rhodes estaba asociado con AEW como fundador, Punk fue un atractivo y una estrella más grande en AEW que Rhodes, y Rhodes al hacer el cambio probablemente fue la carta de presentación a tiempo completo más importante en la WWE en 2023, dado que Roman Reigns y John Cena trabajan a tiempo parcial.

Sin AEW, ¿había traído de vuelta WWE a Punk? Difícil de decir. Eventualmente siempre sucede, como Levesque incluso trajo de vuelta a Bruno Sammartino. Pero el éxito de AEW y su actualidad, junto con el hecho de que la multitud iba a corearlo, al menos en Chicago en Survivor Series, ciertamente ayudó.

Luego se promocionó que aparecería en Raw dos días después en Nashville. Programaron su monólogo para el segmento final del episodio.

Ya sea que lo haya dicho como un preámbulo a la futura historia, mencionó en el citado monólogo a Paul Heyman. inmediatamente se interpretó que en algún momento Heyman y Punk estarán juntos, lo que llevó a la especulación de Reigns vs. Punk. La realidad es que Reigns vs. Punk sería la lucha más grande que podrían hacer.

Sports Illustrated informó que después de Punk vs. Rollins, la dirección es Reigns vs. Punk. Esa es la dirección obvia, tan clara que ni siquiera se está ocultando, pero por ahora, el plan es tomarse mucho tiempo antes de llegar allí. La sensación actual es que será gigantesco cuando decidan llegar allí, ya sea que resulte en que Heyman abandone a Reigns por Punk y Punk se vuelva rudo y Reigns técnico, que fue la especulación que obtuvimos, hay múltiples formas diferentes de abordarlo.

La clave es alcanzar el pico de interés en el momento adecuado, aunque probablemente funcionará bien cuando suceda. Pero hay riesgos. Una gran estrella que vio la situación dijo que mejor que lleguen allí en seis meses debido al riesgo de lesiones o la incertidumbre con Punk. Aunque las dinámicas son diferentes en la WWE en el sentido de que Punk sabe muy bien que no tendrá el poder que tenía en AEW, no fue solo un problema en AEW, fueron varios. Pero AEW tampoco cortó de raíz el problema. Al final, él podía decir lo que quisiera, micrófono en mano, por ello en AEW logró que la gente se enfadara con él, lo cual claramente fue su forma para demostrar su punto sabiendo que estaba por encima de cualquier castigo.

En WWE, podrían aceptarlo una vez, pero no sin repercusiones y dudo que dejen que pase por segunda vez. El ejemplo más notable es que Matt Riddle hizo un monólogo que se salió completamente del guion, reconociendo cuán lesionado estaba realmente Orton y cómo trabajó en ello con tanto dolor en la espalda durante tanto tiempo después de la historia de la lesión de Orton. Esto fue visto muy negativamente, pero tampoco fue despedido por ello, aunque no ayudó a su récord de victorias y derrotas.

Punk dijo entre bastidores que se sentía como una reunión familiar y que todos estaban felices de verlo, y mencionó a su esposa A.J. diciendo que les enviaba saludos. Dijo que casi todos lo han recibido de vuelta con los brazos abiertos, pero algunas personas temen la verdad. Dijo que la gente aquí compite para ser la mejor del mundo, pero el mejor del mundo no ha estado aquí en casi diez años. Dijo que en el ring, en el micrófono y en la mesa de narradores, nadie es mejor que él. Después de que terminó el monólogo, miró a la cámara y dijo que estaba ahí para ganar dinero, no para hacer amigos, lo que la gente tomó como una insinuación de un eventual cambio a rudo, y vinculó los comentarios del sabio a donde la especulación estaba con Heyman, enfrentándose a Reigns en algún momento.

La idea de Reigns vs. Rhodes y Rollins vs. Punk como los eventos principales de WrestleMania es ciertamente viable y el primero ha sido el plan durante un año. En este momento, parece que Reigns vs. Punk es una lucha más grande, pero eso también se puede guardar para más adelante y tendría sentido hacer ambas. Por supuesto, luego tienes la situación en la que Reigns vs. Rhodes por segunda vez, uno pensaría que Rhodes tendría que ganarlo. Aún así, estos no son grandes problemas para temer. Punk también podría decaer en popularidad, pero es un fuerte atractivo y la empresa está candente, así que eso da mucha más flexibilidad de tiempo.

Punk estaba muy feliz entre bastidores y no hubo informes de negatividad. Mi creencia es que al principio las cosas serán diferentes. La realidad es que Tony Khan no fue la persona adecuada a cargo para hacer que Punk funcione. Aunque Tony Khan se esforzó al máximo y le dio todas las oportunidades, esa actitud llevó a Punk a aprovecharse constantemente de Khan, quien siempre estaba allí para apaciguarlo, hasta permitirle quitar a cualquiera que no quisiera en el vestidor durante el tiempo de Collision.

Era ridículo de que talentos de ROH como Christopher Daniels y el productor Colt Cabana no pudieran estar allí cuando se grababa ROH los sábados, por lo que tuvieron que grabar cosas relacionadas con Daniels y varios otros los miércoles. Es aún más ridículo en retrospectiva. Ahora no va a tener ese poder. Otra diferencia es que los contratos de la WWE están redactados de manera que permiten la terminación sin causa justificada. Si no funciona, puede irse y no será problemático. El dinero para los principales eventos de la WWE hoy está muy por encima de lo que era hace diez años cuando estuvo por última vez, y tiene 45 años, por lo que su plazo para ser un estelarista es limitado.

Pero eso fue lo mismo que en su debut y primeros meses en AEW. Las lesiones siempre son un factor, pero eso es así para todos. Este grupo a cargo de WWE no va a tolerar la división de la manera en que lo hizo AEW, ni permitirá que los talentos critiquen, ya sea de él hacia otros o de otros hacia él. Tony Khan sintió que Punk era un cambio de juego tal que haría cualquier cosa para apaciguarlo hasta que finalmente se salió de control y lo dejó ir.

En WWE, tenerlo ahora es bueno. Ayudará al negocio, aumentará las ventas de mercancía, probablemente venderá entradas y ciertamente ayudará en los ratings a corto plazo y tal vez a largo plazo. Pero el éxito o el fracaso de la WWE no depende en absoluto de él. Serán exitosos con él o sin él. El regreso eclipsó el regreso más temprano esa noche de Randy Orton, quien también hizo un monólogo que indicaría que se avecina una lucha contra Reigns. Mientras promocionaba All In, a Tony Khan le preguntaron sobre la partida de Punk y dijo: «No puedo hablar de eso, ni creo que sea el momento ni el lugar, pero aprecio que preguntes y estoy muy emocionado por AEW All In en el estadio de Wembley. No esquivar o evadir tu pregunta; simplemente no es algo de lo que pueda hablar legalmente».

Para aquellos que se preguntan o están decepcionados de que Punk no haya dicho nada sobre AEW, es porque él y otros han firmado varios acuerdos de no divulgación para hablar públicamente de AEW.