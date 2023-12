CM Punk y el arco del farsante

Cuando en el relato Human Is, de Philip K. Dick, Vera Herrick se reencuentra con su esposo, Silas Herrick, tras una importante misión espacial de éste, lo nota distinto, más amable y plácido. Y así, lo acepta con los brazos abiertos. Aunque el resto del mundo, simbolizado por un ente superior bajo el nombre de El Estado, acabe sospechando que algo sucede.

Un poco como El Estado se sienten hoy los seguidores de CM Punk.

«Y son unas palabras un poco trilladas y cursis, y no van a sonar como si fueran de CM Punk, pero he cambiado. Y una vez, un Sueño Americano me enseñó que mientras hables con el corazón, no podrás equivocarte porque es la verdad. Y esta es la verdad: estoy en casa.

«He vuelto a este lugar que me es familiar y no sabía cómo iba a reaccionar y no sabía cómo iba a ir la cosa. Pero me ha hecho sentirme como mi antiguo yo, porque este es el lugar al que pertenezco. Este es mi hogar y he estado fuera 10 años, y en estos 10 años no fui olvidado, incluso cuando yo mismo quería olvidarme. Y eso es poderoso. Un puñado de continentes, incontables países, arenas alrededor del mundo siendo vistas por gente en casa, y la gente nunca dejó de gritar mi nombre. Los sin voz encontraron su voz y no podría estar más orgulloso. Escucho y por eso he vuelto».

Tales palabras corresponden a la promo de CM Punk el pasado lunes, en Raw, su primera en nueve años bajo los focos de WWE, que hoy, una semana después, sigue suscitando furibundas críticas entre la comunidad luchística de internet.

Cual Silas Herrick, Punk pareció estar abducido por algún ladrón de cuerpos del espacio exterior. ¿Dónde quedó aquel irreverente reaccionario que fue a juicio con WWE hace apenas un lustro, y que apenas dos años atrás quiso volver a los rings para reforzar a la principal competencia de AEW? Pues sigue ahí. El problema es que muchos seguidores no quieren verlo.

► PG Punk

«Siento que fracasé en la lucha libre, porque no cumplí mi meta de llegar al estelar de WrestleMania, por mucho que tuviera el mejor combate del show con The Undertaker».

Recupero otras declaraciones pronunciadas por CM Punk, que esta vez se remontan a noviembre de 2014. Sus primeras tras abandonar WWE y en consecuencia ser despedido, ante los micrófonos del podcast de su hoy examigo Colt Cabana. Durante dicha intervención, Punk, seguidamente, asegura sentirse bien fuera del Imperio McMahon, y de hecho nunca volvería allí hasta el pasado sábado 25 de noviembre.

Tomo aquellas palabras como evidencia de que Punk nunca ha olvidado su gran fracaso. La esencia de Punk, su motivación en la lucha libre, siempre fue la de derribar barreras personales, por encima de la de dejar un legado que allanara el camino a otros.

Y es que, realmente, Punk ya allanó camino. Sin su éxito, ¿creen que posteriores nombres provenientes de la escena «indie», sin encajar en el prototipo de Superestrella de WWE ni tener una tradición familiar, hubieran logrado alcanzar la que todavía muchos consideran «Meca» luchística, y que esta abriera su filtro a una clase distinta de talentos?

Rechazo desmerecer el estatus de AEW dentro de la industria, menos aún cuando me confieso entusiasta de su producto. Pero Punk nunca la vio como una verdadera «gran liga», según expuso Dave Meltzer en reciente edición de la Wrestling Observer Radio. Asimismo, Meltzer asegura que Punk guardaba poca consideración hacia The Elite y otros competidores de AEW que no han estado en WWE, precisamente porque él mismo sí consiguió triunfar allí.

Con lo dicho por Meltzer, cabe aventurar que un retorno de Punk a WWE habría acabado dándose, hubiera sido despedido de AEW o no tras apenas dos años bajo contrato. Mera cuestión de tiempo.

Hoy se antojan visionarias ciertas líneas que MJF dirigió contra Punk en el capítulo de AEW Dynamite del 24 de noviembre de 2021.

«¿Saben qué, damas y caballeros? Algo me viene a la mente: este ya no es CM Punk, es PG Punk. ¿Qué fue del tipo con el que crecí? ¿Qué fue del rebelde, del pateador de traseros, del alternativo? Porque podrías también salir aquí predicando ‘hustle, loyalty and respect'».

Está promo de MJF contra CM Punk.



Visionario.pic.twitter.com/tePtr26XlT — AEW Argentina 🇦🇷 (@AEW_Argentina) November 28, 2023

► Último tren para CM Punk

Durante esos 24 meses trabajando para AEW, Punk dejó buenos momentos y luchas, e incluso propició la creación de un nuevo programa (Collision). Con ojos actuales, lucen cual paréntesis, cual etapa-puente hasta el verdadero objetivo: finalizar su historia con WWE, que diría Cody Rhodes.

He ahí el gran e irónico triunfo de CM Punk. Puede que sus palabras el pasado lunes en Raw sonaran falsarias, pero encajan con la narrativa vendida durante los últimos nueve años, con su particular mística, que queramos o no, luce irremediablemente ligada a WWE. AEW, por el contrario, sólo fue una huida hacia delante en este sentido.

Punk tomó la puerta de WWE un 27 de enero de 2014, al día siguiente de competir en el Royal Rumble de dicho año. Dentro de 54 días, Punk retomaría su arco personal en la siguiente edición de la campal de 30 hombres, camino hacia un estelar de WrestleMania. Las informaciones que han surgido desde su regreso lo dan por hecho.

A menos que una lesión o una catástrofe entre bambalinas lo impida (esto último poco probable, considerando que Punk se sabe ante su último tren), obtendrá ese demorado estelar. Nótese el detalle de que WWE haya publicado una extensa recopilación de toda su trayectoria allí hasta el momento, titulada ‘The unlikely story of CM Punk’s career’. Si no el año que viene en 2025, «The Second City Savior» completará su arco.

Y lo hará sacando el dedo a quienes le pusieron obstáculos por delante, como el propio gladiador dijo en el documental ‘CM Punk: Best in the World’ de WWE Network/Peacok. No con el mismo proceder de su primera etapa, sino con el cinismo que concede la edad. Tal vez Punk necesite más de WWE que WWE de Punk, ciertamente. En cualquier caso, se trata de una relación rentable en ambas direcciones. Hoy, Punk ya está situado en el Top 1 de vendedores de mercancía en WWE y su presencia propició buenos ratings para Raw el pasado lunes.

«The Voice of the Voiceless» es consciente de su popularidad y ha conseguido que la empresa que tiempo atrás intentó borrarlo de su historia y lo consideró persona non grata hoy ceda finalmente a sus pretensiones personales. Y todo, sin que Vince McMahon haya tenido que fallecer.

Puede que ese «I’m home» luzca impostado, y que los fans no fuesen su principal motivación para volver, pero como escribe Gabriel García Márquez en Vivir para contarla: «Las cosas que contaba les parecían tan enormes que las creían mentiras, sin pensar que la mayoría eran ciertas de otro modo».