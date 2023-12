Cada cierto tiempo, la noticia de una potencial salida de Kazuchika Okada de NJPW ocupa la actualidad luchística. Pero nunca sucede, y Okada lleva ya tres lustros en la casa nipona.

Hace apenas dos semanas, Dave Meltzer se encargaba de recordarnos el interés de WWE por Okada.

«Una persona que nos habló del renovado interés [de WWE] por Okada dijo que una de las razones de que Nakamura esté recibiendo un nuevo impulso es para mostrarle a Okada que el régimen actual no va a tratar a los japoneses como el típico rol estereotipado infantil ».

Y hoy, se encarga Justin Barrasso de Sports Illustrated.

«Cuando Okada luchó en Dynamite en octubre , el propósito de su viaje no sólo hacer avanzar su rivalidad con Bryan Danielson camino hacia su combate en Wrestle Kingdom el 4 de enero. Ese Dynamite en Philadelphia también permitió a Okada tener la oportunidad de adquirir mejor noción de lo que es AEW, uno de los dos destinos en los que recalará si opta salir de New Japan […]»

«La cara de New Japan Pro-Wrestling, el actual contrato de Okada concluye al final de enero . Aunque un nuevo acuerdo con New Japan estaría habitualmente el camino, Okada, de 36 años, está considerando seriamente la posibilidad de luchar para una promotora distinta .

Si Ospreay ha acabado firmando con AEW, Okada continuará en NJPW. Recupero unas palabras de «The Rainmaker» de este pasado enero.

«Cuando miras en retrospectiva, los luchadores de NJPW están siendo llamados a todos estos otros lugares, porque somos los mejores, por lo que tenemos que demostrarle al mundo que seguimos siendo los número uno, haciendo que suceda lo contrario.

«Que vengan luchadores extranjeros aquí. Lo único que diré es que no me verán ir a ningún otro lado durante un largo período, siempre estaré representando a New Japan».