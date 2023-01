Kazuchika Okada: «No lucharé fuera de NJPW en mucho tiempo»

Uno de los mejores luchadores japoneses de los últimos tiempos, Kazuchika Okada, múltiples veces Campeón Mundial de Peso Completo IWGP, está en la retina de los aficionados porque ha tenido bastante éxito y ha dado grandes combates.

Y este cuatro de enero, The Rainmaker se enfrentará a Jay White en un intento por recuperar el oro máximo de New Japan Pro Wrestling en el marco de Wrestle Kingdom 17. Y, aprovechando la situación, el sitio web de NJPW le hizo una entrevista y destacó una pregunta muy específica: ¿Qué opinaba de sus colegas japoneses que estaban luchando para otras empresas, especialmente, en el extranjero? Sus palabras sorprendieron. Estas fueron sus declaraciones:

► No veríamos a Kazuchika Okada en AEW durante mucho tiempo

«En realidad, no, no he estado vigilando a los otros luchadores de NJPW y lo que hacen en otras empresas. Creo que NJPW es el estandarte dorado, así que creo que lo que queremos realmente es que otros luchadores de afuera, vengan aquí y vean cómo es competir contra los mejores.

«Cuando miras en retrospectiva, los luchadores de NJPW están siendo llamados a todos estos otros lugares, porque somos los mejores, por lo que tenemos que demostrarle al mundo que seguimos siendo los número uno, haciendo que suceda lo contrario.

«Que vengan luchadores extranjeros aquí. Lo único que diré es que no me verán ir a ningún otro lado durante un largo período, siempre estaré representando a New Japan».

La última incursión de Okada en el extranjero fue en octubre, en el evento NJPW Royal Quest II realizado en Londres, Inglaterra. Antes de eso, en junio, tuvo una importante aparición en el PPV AEWxNJPW Forbidden Door 2022, en donde no pudo quitarle el título a White en una lucha en donde también estaban presentes Adam Cole y Adam Page. Una semana antes del show, apareció en AEW Dynamite. Parece ser que esto ya no lo veremos por un largo tiempo. Una lástima para los fans de AEW.